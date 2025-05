Promu en Ligue 1, le Paris FC prépare un mercato ambitieux. Parmi les joueurs ciblés, deux anciens ou actuels de l’ASSE : Lucas Stassin. De quoi faire trembler l'AS Saint-Etienne ?

Les bonnes performances de Lucas Stassin sous le maillot vert n’ont pas laissé insensibles. Depuis l’arrivée d’Eirik Horneland, l’attaquant belge a explosé avec 12 buts inscrits depuis décembre. Forcément, son nom circule. Et selon RMC Sport, le Paris FC aurait récemment pris des renseignements sur l’international espoir. Si aucun contact officiel n’est confirmé, la montée du club parisien, alliée à des moyens financiers solides, pourrait accélérer les choses. Le Paris FC a les moyens de ses ambitions depuis le rachat du club par la famille Arnault, propriétaire du club depuis sept mois.

Mais à l’ASSE, Stassin est sous contrat jusqu’en 2027 et considéré comme un élément central du projet, surtout en cas de maintien. Un départ cet été ne serait envisageable que contre une belle indemnité…

Mercato : Krasso - Stassin à la pointe du PFC ?

Si un transfert de Lucas Stassin semble encore très loin d'être fait, en rejoignant le Paris FC, il rejoindrait trois anciens stéphanois. Outre Timothée Kolodziejczak et Mathieu Cafaro, il serait alors associé à Jean-Philippe Krasso. L'ivoirien sera conservé par le club parisien et va enfin pouvoir regouter à la Ligue 1 à 27 ans. L'attaquant présente un parcours vraiment atypique. Formé à Lorient, mais non conservé, c'est Claude Puel qui signe le buteur tandis qu'il évolue à Épinal. Il finira par éclore dans le Forez avant de s'engager librement à l’Étoile Rouge de Belgrade. En manque de temps de jeu, le PFC flaire le bon coup et rapatrie JPK dans un championnat qu'il maitrise, la Ligue 2. Parie gagnant : 17 réalisations en 31 matchs. JP Krasso devra à présent montrer qu'il a les qualités pour s'imposer en L1. Les dirigeants franciliens souhaitent en faire un pilier offensif pour leur première saison dans l’élite.

En compagnie de Lucas Stassin ? Rien n'est moins sûr pour l'heure. Du côté du Forez, la priorité est au maintien. Les courtisans seront naturellement nombreux autour de l'attaquant belge de 20 ans. Mais si les Verts souhaitent le conserver, ils devront en premier lieu parvenir à se maintenir parmi l'élite.