Grâce à un but de Davitashvili, l’ASSE s’impose 1-0 à Boulogne. Une rencontre où les Verts ont d’abord manqué d’intensité avant de hausser le rythme en seconde période. Analyse des statistiques de la rencontre.

Saint-Étienne a pris le contrôle du ballon d’entrée (71 % de possession sur l’ensemble du match), imposant son rythme face à une équipe de Boulogne rapidement acculée. Pourtant, cette domination n’a pas été convertie en occasions franches lors des 45 premières minutes. Avec seulement cinq tirs et aucune grosse alerte pour le portier adverse, les Verts ont manqué de verticalité et de vitesse dans leurs transmissions. Boulogne, bien regroupé, a tenté de contrer mais n’a jamais inquiété Larsonneur. Une première mi-temps globalement maîtrisée mais trop stérile pour faire la différence.

Plus d’intensité et de frappes après la pause

Au retour des vestiaires, l’ASSE a clairement changé de visage. Plus agressifs dans le pressing, plus justes techniquement, les Stéphanois ont multiplié les offensives. Six tirs rien qu’en deuxième période (11 au total), cinq corners et une intensité retrouvée ont fini par user la défense boulonnaise. Davitashvili, déjà en vue depuis son entrée en jeu, a libéré les siens à la 74e minute d’une frappe précise qui n’a laissé aucune chance au gardien. L’ASSE a ensuite géré sereinement la fin de rencontre, ne concédant aucun tir cadré adverse.

Une victoire qui place l’ASSE en tête de la Ligue 2

Avec ce succès, les Verts confirment leur excellent début de saison. Invaincus après trois journées (2 victoires, 1 nul), ils s’installent en tête du classement avec 7 points, à égalité avec Nancy et Troyes mais avec une meilleure différence de buts (8 marqués, 3 encaissés). Plus que le résultat, c’est l’évolution du match qui rassure : après une première période trop prudente, l’ASSE a montré en seconde période sa capacité à hausser le ton et à faire la différence collectivement. Une dynamique prometteuse pour la suite.