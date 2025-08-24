La réserve de l’ASSE débute sa saison de National 3 face à Cosne ce dimanche à 15h. Un premier test attendu, à suivre en live vidéo sur la chaine youtube du club, après une préparation prometteuse des hommes de Sylvain Gibert.

La réserve de l’AS Saint-Étienne arrive lancée dans ce premier rendez-vous officiel. Sous la houlette de Sylvain Gibert, les jeunes stéphanois ont affiché un visage séduisant durant leur préparation estivale. Avec trois victoires convaincantes face à Andrézieux (2-1), Auxerre (4-1) et Grenoble (2-1), un nul contre Blois (2-2) et une finale disputée lors du prestigieux tournoi de Ploufragan (défaite 1-0 face au Stade Rennais), le groupe a prouvé qu’il avait du potentiel. Cette dynamique positive nourrit l’espoir d’un bon début en championnat.

ASSE réserve – Cosne : un premier test grandeur nature

Pour leur entrée en lice en National 3, les Verts reçoivent Cosne, un adversaire solide habitué aux joutes régionales. Plus qu’un simple match, cette confrontation servira de révélateur pour mesurer la progression du groupe. L’objectif affiché par Gibert et son staff est clair : donner du temps de jeu à de jeunes talents tout en assurant la compétitivité de l’équipe. Une victoire à domicile lancerait idéalement la saison et confirmerait les ambitions entrevues lors de la préparation.

Un match diffusé en live vidéo

Bonne nouvelle pour les supporters stéphanois : la rencontre ASSE réserve – Cosne sera retransmise en direct vidéo ce dimanche à partir de 15h. L’occasion idéale pour suivre à distance la performance des jeunes Verts et découvrir les futurs talents appelés à frapper à la porte du groupe professionnel. Le lien du live est disponible ci-dessous et permettra à chacun de vibrer au rythme de ce premier choc de championnat.

Avec une préparation réussie, un collectif en confiance et l’envie de bien lancer la saison, tous les ingrédients sont réunis pour un après-midi de football prometteur.