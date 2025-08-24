Saint-Étienne s’impose difficilement face à Boulogne (1-0) grâce à un éclair de Davitashvili. Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (5) : Le capitaine stéphanois a connu une soirée sans grand danger, mais non sans frissons. Souvent spectateur, il a manqué de sérénité dans certaines prises de balle, notamment en fin de rencontre où plusieurs incompréhensions avec sa défense ont failli coûter cher. S’il n’a pas eu à réaliser d’arrêt décisif, son manque d’autorité dans la gestion des ballons a pesé sur la confiance collective. Un match moyen où il s’en sort sans encombre, mais sans briller.

Ebenezer Annan (4) : Soirée compliquée pour le latéral gauche, dépassé à plusieurs reprises dans son couloir. Offensivement trop discret, il a rarement réussi à apporter le surnombre. Défensivement, sa fébrilité s’est traduite par un carton jaune évitable, synonyme de nervosité. Remplacé logiquement en fin de match après une prestation insuffisante.

Mickaël Nadé (5) : Le défenseur central a alterné le bon et le moins bon. Solide dans les duels aériens, il a su contenir les attaquants boulonnais. Mais plusieurs relances approximatives, dont une passe en retrait dangereuse, ont terni sa copie. Un match correct, sans être totalement rassurant.

Chico Lamba (6) : Encore une fois, le jeune défenseur a montré de la personnalité. Appliqué dans ses interventions, il a été l’un des plus fiables de la ligne arrière stéphanoise. Sa sérénité balle au pied et sa lecture du jeu ont permis d’éviter quelques situations chaudes. Une prestation encourageante qui confirme sa progression.

João Ferreira (6) : Le Portugais a rendu une copie contrastée mais globalement positive. Actif dans son couloir, il a multiplié les courses et proposé des solutions offensives. Défensivement, il a parfois manqué de maîtrise, concédant un carton jaune évitable. Mais sa combativité et son énergie ont été précieuses pour tenir en fin de match.

Mahmoud Jaber (6) : Aligné dans l’entrejeu, Jaber a livré une prestation sérieuse. Disponible, propre techniquement, il a fluidifié le jeu même si son influence a parfois manqué de verticalité. Après son bon match contre Rodez, il confirme sa capacité à s’intégrer rapidement. Un joueur qui gagne peu à peu en importance dans le collectif.

Florian Tardieu (5) : Le vice-capitaine a tenté de donner le tempo, sans toujours y parvenir. S’il a offert une belle frappe repoussée par Koné, son manque de mobilité a parfois ralenti le jeu. Présent dans l’impact, il a néanmoins été trop irrégulier pour peser pleinement. On attend davantage de son expérience dans ce genre de match fermé.

Aïmen Moueffek (6) : Un match sérieux de la part du milieu formé au club. Toujours disponible, il a tenté de casser les lignes par ses prises de balle et a été impliqué sur l’action du but. Sa combativité et son volume de jeu ont une nouvelle fois été précieux dans l’entrejeu. Une prestation consistante, fidèle à son profil.

Augustine Boakye (4) : Une soirée manquée pour le Ghanéen. Trop brouillon, il a gâché une belle occasion en première période et manqué de précision dans ses gestes offensifs. Remplacé assez vite, il n’a pas confirmé sa belle prestation précédente. Un match à oublier.

Lucas Stassin (5) : Beaucoup d’activité devant mais peu d’efficacité. Le jeune attaquant a essayé de créer des décalages par ses appels, mais il n’a jamais vraiment pesé dans la surface. Son carton jaune en première période illustre sa frustration. Remplacé logiquement, il reste encore trop discret dans ce début de saison.

⭐ Zuriko Davitashvili (6) : L’homme décisif de la soirée. Le Géorgien a longtemps tenté sans réussite, avant de faire basculer le match sur une frappe puissante et déterminée. S’il n’a pas toujours fait les bons choix, il a été le seul à véritablement créer du danger. Son but sauve les Verts et confirme son statut de dynamiteur offensif.

👔 Eirik Horneland (6) : Le coach norvégien repart avec une victoire, mais sans la manière. Il a su trouver la solution avec ses changements, mais son équipe a manqué d’intensité et de variété dans le jeu. Horneland n’a pas caché sa colère après le match, évoquant un manque d’envie et de respect de l’adversaire. La victoire atténue la critique, mais l’alerte est sérieuse.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE. S'il y a égalité, c'est le nombre de titres d'"Homme du match" (⭐) qui départage les joueurs.