Avant la conférence de presse d’avant-match face à Guingamp (défaite 2-3), Florian Tardieu a montré son importance à l’ASSE, aussi bien sur le terrain qu’en dehors, tout en gardant le sourire.

Arrivé à Saint-Étienne sous Laurent Batlles, Florian Tardieu a rapidement gagné la confiance d’Eirik Horneland. Le coach stéphanois n’a pas caché son appréciation pour le milieu expérimenté : « Avant mon arrivée, il avait peu joué, je ne l’avais pas beaucoup vu, mais j’ai appris à le connaître sur le terrain. J’ai découvert un joueur intelligent, très fort tactiquement, capable de rendre ses coéquipiers meilleurs. » Un témoignage fort qui souligne l’impact discret mais précieux de Tardieu dans l’entrejeu.

Une influence au-delà du terrain à l'ASSE

Au-delà de ses qualités de récupération et de son sens du placement, l’ancien troyen se distingue par son rôle dans le vestiaire. Horneland a d’ailleurs salué l’atmosphère positive qu’il installe, sur et en dehors du terrain. De quoi renforcer l’unité d’un groupe stéphanois qui lutte en haut de tableau de Ligue 2. Face à Guingamp, une équipe réputée solide et difficile à manœuvrer, cette intelligence collective sera essentielle pour contourner les schémas adverses.

Humour et décontraction avant Guingamp

Mais si Tardieu incarne le sérieux et la rigueur tactique, il n’oublie pas de cultiver la légèreté. Lorsque Joël Gomes, membre de la communication du club, lui a rapporté les propos élogieux de son coach afin de le conditionner avant sa présentation en conférence de presse, le milieu a répondu avec humour : « Je lui ferai un bisou après (sic). » Et alors qu’il devait filer à la conférence de presse, il a lâché une dernière note de bonne humeur : « On y va car à 13h15 j’ai le coiffeur (rires). »

Florian Tardieu s’annonce une nouvelle fois comme une pièce maîtresse du dispositif vert. Et avec son mélange de sérieux et de légèreté, il incarne parfaitement l’équilibre que recherche le groupe de Horneland.