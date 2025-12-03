Le stade Marcel-Tribut affichera complet ce samedi pour la réception de l’ASSE. Un match avec une belle ambiance en perspective dans une enceinte à guichets fermés. Un atout de plus pour l'USLD.

C’est officiel : toutes les places ont été vendues pour le match entre Dunkerque et l’ASSE, programmé ce samedi 6 décembre à 20h00. Le club nordiste l’a annoncé ce mercredi sur ses réseaux sociaux. Le duel entre l’USLD et les Verts se jouera donc à guichets fermés, dans un stade Marcel-Tribut prêt à vibrer.

Une belle affiche pour cette 17ᵉ journée de Ligue 2, entre deux équipes qui présentent des similitudes dans le jeu. L’ASSE, en quête de points avant la trêve, se déplacera dans un environnement bouillant.

Belle ambiance attendue à Dunkerque

Ce genre de réception est un évènement pour l’USLD. L'affluence attendue ce samedi est la plus grosse de la saison pour le club nordiste. Les supporters dunkerquois répondront présents. Comme à chaque déplacement, l'ASSE attire les foules et remplit les stades de Ligue 2.

Sur la pelouse, les hommes d’Eirik Horneland devront faire face à une pression populaire dans un stade chauffé à blanc. Cette atmosphère électrique fait partie de l’ADN du championnat de Ligue 2. Les Verts sont prévenus et savent à présent à quoi s'attendre. Côté Dunkerque, on mise sur cet atout pour tenter de bousculer un adversaire théoriquement mieux armé.

L’ASSE sous pression face à l'USLD

Du côté de l'ASSE, l’enjeu est important. Il ne reste plus que deux journées avant la pause hivernale, et l’ASSE a besoin de points pour recoller avec l'ESTAC. Après une qualification en Coupe de France, les Stéphanois veulent enchaîner en championnat. Mais ils devront composer avec plusieurs absences notables (Lamba, Stassin...).

Dans ce contexte, gérer l’ambiance et le contexte d’un stade plein sera un défi supplémentaire à relever. L'ASSE, Eirik Horneland et les joueurs sont prévenus. Ils pourront toutefois compter sur un parcage visiteur rempli au maximum par les supporters stéphanois.

Source : USL Dunkerque (Twitter/X)