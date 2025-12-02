L'ASSE retrouve la Ligue 2 ce samedi. La parenthèse Coupe de France est temporairement refermée pour les deux semaines à venir. En effet, avant le déplacement à Nice, les stéphanois affronteront Dunkerque avant de recevoir Bastia.

Avant d'affronter Ecotay-Moingt, Eirik Horneland (ASSE) annonçait en conférence de presse un groupe décimé : "Plusieurs joueurs sont forfaits : Chico Lamba et Lassana Traoré, mais également Mahmoud Jaber, Lucas Stassin, Joshua Duffus et Djylian N’Guessan. Maxime Bernauer est incertain, tandis que Zuriko Davitashvili est malade. On verra demain les concernant. (...) Malgré tout, samedi, nous mettrons la meilleure équipe possible. Certains joueurs ont besoin de minutes de jeu."

ASSE : Plusieurs retours attendus face à Dunkerque

Eirik Horneland l'avait annoncé, c'est désormais confirmé. Joshua Duffus fait son retour dans le groupe. Touché aux ischios, il a raté un mois de compétition. Il postulera pour une place dans le groupe stéphanois qui ira défier Dunkerque, samedi à 20 h. Une excellente nouvelle pour l'ASSE qui a dû composer sans véritable buteur de métier ces dernières semaines. Lucas Stassin, touché au mollet, ne devrait pas réapparaitre avant 2026.

Autre bonne nouvelle pour l'ASSE, Zuriko Davitashvili sera également de retour face à l'USLD. L'ailier géorgien pourra apporter ses qualités de percussion et sa vitesse dans le couloir gauche de l'attaque stéphanoise. Malade contre Ecotay-Moingt, il postule pour une place dans le groupe pour la rencontre face à Dunkerque. Une seconde option supplémentaire sur le secteur offensif pour Eirik Horneland après celle de Joshua Duffus.

Encore plusieurs joueurs sur le flanc

Chico Lamba poursuit sa réathlétisation après voir été opéré il y a plusieurs semaines. Son retour est particulièrement attendu par l'ASSE tant il avait permis aux Verts d'afficher un visage moins perméable. Il devrait toutefois falloir être encore patient pour revoir le défenseur portugais sur les terrains de Ligue 2, même s'il se rapproche semaines après semaines d'un retour !

Djylian N'guessan et Lucas Stassin sont toujours absents et ne devraient pas revenir pour la rencontre de ce week-end.