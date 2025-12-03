Parmi les dernières ventes records de l'ASSE, Lucas Gourna-Douath figure en bonne position. Vendu pour 15 millions d'euros en 2022, le milieu de terrain traverse une période très compliquée. Un rebond est espéré cet hiver. L'AS Saint-Etienne surveille la situation.

Dans la lignée des Wesley Fofana ou William Saliba, l'éclosion de Lucas Gourna-Douath était programmée à l'ASSE. En avance sur son âge, il surnageait dans les catégories de jeunes. Un joueur mature avant l'âge. Pleinement lancé en professionnel lors de la saison 2020-2021, il disputera 65 matchs sous les couleurs stéphanoises avant de s'envoler vers d'autres cieux.

Lucas Gourna a choisi l'Autriche

Tout juste reléguée, l'ASSE officialise son transfert vers Salzbourg le mercredi 13 juillet 2022. Le champion d'Autriche récupère ainsi le milieu de terrain de 18 ans. Le jeune Lucas espère faire son trou au sein de la galaxy Red Bull. Salzbourg est reconnu en Europe pour être le tremplin idéal. Problème, trois ans plus tard, Lucas Gourna n'a toujours pas pris son envol.

Et pourtant, ses deux premières saisons sont à la hauteur des attentes. Lucas Gourna dispute deux saisons pleines, il découvre la Ligue des Champions et se frotte à l'élite du football européen. Il renforce ainsi sa cote sur le marché des prospects à saisir.

Passage raté à l'AS Roma

En février 2025, l'AS Roma obtient le prêt avec option d'achat de l'une des fiertés du centre de formation des Verts. L'opération est menée par Florent Ghisolfi, (DS Roma, Ex Lens, Nice). Mais Lucas Gourna jouera finalement très peu. La concurrence est forte à son poste avec Manu Koné qui prend une autre dimension. Gourna ne fera que six apparitions.

Autres paramètres importants, la saison de la Roma n'est pas à la hauteur des attentes. Le club traverse une crise de résultat. Claudio Ranieri est rappelé pour terminer la saison. La Roma accroche finalement péniblement la cinquième place de Serie A.

En juin, le club romain décide de ne pas lever l'option d'achat de Lucas Gourna. L'AS Roma veut ouvrir une nouvelle page. Florent Ghisolfi quitte le club. Gian Piero Gasperini débarque sur le banc. Lucas Gourna rentre en Autriche. Il n'est pas dans les plans romains.

La situation se tend pour l'ancien joueur de l'ASSE

L'été dernier, le milieu de terrain est décidé à quitter Salzbourg. Il ne cache pas ses intentions à son club. Ses dirigeants ne l'entendent pas de la même oreille. Ils ont investi 15M € sur lui et ne comptent pas le brader. Côté marché, si plusieurs approches existent, aucun accord n'est trouvé.

Un mercato pour libérer Gourna

Depuis, la situation s'est tendue. Cette saison, il est relégué à un rôle de remplaçant. Et encore. Cinq apparitions pour seulement deux titularisations. Un changement de statut plus politique que sportif. Le mercato ouvre ses portes dans un mois. Nul doute que Lucas Gourna souhaitera trouver une porte de sortie pour mettre un terme à des mois de galères.

Du côté de l'ASSE, on surveille la situation. Les Verts avaient inclus un pourcentage à la revente. Un cadeau de Noël à venir pour les dirigeants stéphanois ? Une hypothèse crédible.