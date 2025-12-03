Montpellier devra composer sans plusieurs cadres pour la dernière journée de Ligue 2. Une conséquence directe de la CAN, qui pourrait profiter à ses concurrents directs comme l’ASSE.

La FIFA a tranché : les clubs pourront conserver leurs internationaux africains jusqu’au 15 décembre. Ce report d’une semaine dans la mise à disposition des joueurs concernés par la CAN 2025 (du 21 décembre au 18 janvier) soulage les entraîneurs qui appréhendent parfois cette période délicate à gérer suivant les effectifs construits.

Ngapandouetnbu et Mbuku appelés, le MHSC sur la corde raide

Le Montpellier Hérault SC, en course pour la montée en Ligue 1, se retrouve directement impacté. Deux de ses joueurs majeurs, Simon Ngapandouetnbu (Cameroun) et Nathanaël Mbuku (RD Congo), ont été convoqués pour disputer la compétition continentale.

Si la décision de la FIFA leur permet de disputer la 17ᵉ journée de Ligue 2 contre Grenoble (samedi 13 décembre), leur départ imminent pour rejoindre leurs sélections ne va pas aider le MHSC. Une difficile pour Zoumana Camara de préparer un match aussi important avec deux éléments déjà tournés vers la CAN.

L'entraîneur montpelliérain a reconnu ne pas avoir encore tranché : "On se pliera à la demande des fédérations et aux négociations avec la LFP."

Une situation scrutée par les concurrents, dont l’ASSE

Du côté de l'ASSE, on observe cette situation de loin. Il faut dire que les Verts sont particulièrement épargnés de leur côté. Aucun joueur ne quittera l'Etrat pour participer à la CAN.

Dans une Ligue 2 où chaque point compte, voir un concurrent direct affaibli pourrait peser dans la balance.

L’ASSE devra encore affronter Dunkerque et Bastia avant la trêve, pendant que Montpellier jouera également deux rencontres. La gestion de l'effectif, la fraîcheur et des absences pourraient être déterminantes. Dans ce domaine, les Héraultais pourraient bien être les premiers à payer le prix de la CAN. Le MHSC doit déjà faire sans Julien Laporte touché à la cuisse et indisponible pour les semaines à venir.

Source : Midi Libre