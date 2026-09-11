Questionné en conférence de presse sur sa gestion du groupe, Ian Cathro a refusé de voir négativement un groupe qui récupère ses forces vives. L'ASSE aura besoin de tout le monde pour performer.

Ian Cathro (entraîneur de l'ASSE) : "Des blessures légères qui poussent à ajuster le onze ? Je ne sais pas encore.

Un groupe étoffé avec de la concurrence ? C'est vraiment une très bonne chose parce qu'une équipe de football ce n'est pas simplement 11 joueurs et quand on veut être un entraîneur dans n'importe quel club de foot et spécialement dans les grands clubs de football. Ol ne faut pas avoir peur d'avoir plusieurs bons joueurs à sa disposition. Ce n'est pas vraiment donc c'est vraiment une très bonne chose pour nous.

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Je pense que vous aussi vous préférez cette situation à celle de la saison dernière où le club avait plusieurs blessures à gérer."

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Un groupe de 15-25 joueurs pour une ASSE performante

Ian Cathro (entraîneur de l'ASSE) : "Pour moi, il faut entre certainement 15 et 25 joueurs pour faire une bonne saison pour avoir une équipe forte et tout le monde devrait être à son meilleur niveau chaque jour en essayant de donner le meilleur de soi-même pour qu'on puisse gagner chaque rencontre. Evidemment qu'on fera de notre maximum, même quand on n'arrivera pas à gagner des rencontres, on se couchera avec l'envie de faire mieux le lendemain.

On a plusieurs joueurs à notre disposition, il faut qu'on soit malin sur la façon dont on les gère. Pour Jacob mais comme pour les autres joueurs qui sont arrivés, ils ont dû faire face à un changement de contexte. Qu'il s'agisse de ce qui se passe à l'entraînement, à la manière dont sont construites les séances, aussi aux conditions de match différentes donc ils doivent s'adapter et leur corps aussi doivent s'adapter à ces différents efforts, à ces différentes demandes auxquelles on les soumet. Donc on va essayer de faire de notre mieux pour amener les joueurs prêts au maximum de leurs possibilités. Ça veut dire qu'on sera parfois prudent sur la gestion de certains cas et c'est ce qu'on a pu faire sur les dernières rencontres. On sait aussi qu'une semaine internationale arrive bientôt, une semaine qui va être différente pour beaucoup d'entre eux. Il va falloir qu'on prenne les meilleures décisions."

Breum devra être géré

Ian Cathro (entraîneur de l'ASSE) : "Pour Jakob Breum, on ne peut pas parler de blessure à proprement parler. C'est quelque chose qui doit être géré au gré de ses sensations. On l'accompagne chaque jour, on suit ça de près et on n'en est qu'au mois de septembre et on ne veut pas prendre de décision qui le ferait courir trop de risques."

La performance passe par le plaisir

Ian Cathro (entraîneur de l'ASSE) : "Je vous ai déjà parlé des grandes responsabilités qu'on a avec ce club. Il faut aussi que les joueurs prennent du plaisir à jouer au football et à s'entraîner. Avant cette séance un peu légère, on a eu deux grosses séances. Je présenterai la séance du jour comme une séance un petit peu plus légère.

Je me suis assez peu adresser à eux parce que je pense qu'ils ont aussi besoin d'avoir une pause avec moi. Je n'ai pas envie de les ennuyer trop et donc sur cette séance, s'ils ont besoin d'évoluer avec des balles de tennis, de rugby ou de football américain, c'est leur choix. Le plus important, c'est qu'ils soient heureux d'être sur le terrain."