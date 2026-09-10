Ce jeudi, Ian Cathro s’est présenté en conférence de presse avant de prendre la direction du Stade Marcel-Tribut de Dunkerque, ce samedi à 20h. Le coach de l’ASSE a été interrogé sur l’état des troupes avant ce match.

Pour la cinquième fois en cinq rencontres, l’ASSE a pris le meilleur sur son adversaire la semaine passée. Les Verts sont venus à bout du MHSC et espèrent maintenant améliorer le record qu’ils ont établi.

En effet, les hommes d’Ian Cathro ont écrit l’histoire en devenant le premier effectif stéphanois à débuter par cinq succès en championnat. Le coach écossais s’est présenté face à la presse ce jeudi et a évoqué l’état physique de ses joueurs.

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Ian Cathro voit son groupe se remplir

Après plusieurs semaines d’absence, Joao Ferreira a pu retrouver la compétition avec l’ASSE face à Montpellier. Le Portugais a été autorisé à rejouer trois semaines après sa sortie sur civière et le déclenchement d’un protocole commotion face à Clermont.

Le latéral n’a pas été le seul à avoir rejoué samedi face aux Héraultais. Depuis début avril dernier, Mahmoud Jaber n’avait pas refoulé la pelouse du Chaudron. L’ancien joueur du Maccabi Haïfa a pu faire son entrée en jeu et retrouver des sensations. Une solution supplémentaire s’offre donc à Ian Cathro concernant la rotation au milieu de terrain, bien qu’une montée en puissance progressive soit préconisée par le staff.

Autre joueur qui a pu rejouer le samedi, Jakob Breum espère vite retrouver sa place dans le onze de l’ASSE. Le joueur formé à Odense BK est entré en fin de partie face au MHSC, deux semaines après sa sortie face à Grenoble. Si sa blessure musculaire semble derrière lui, le club ne prendra aucun risque avec son numéro 10 danois.

Lui aussi a pu faire son retour dans le groupe mais n’a pas été utilisé. Chico Lamba est apte et attend de retrouver la compétition. Le défenseur central va devoir s’imposer pour prendre une place dans une charnière Verte où Julien Le Cardinal et Sohaib Naïr semblent s’être imposés.

Les mots du coach de l’ASSE

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : "On a quelques petits pépins, je ne peux pas parler de blessures, ce n’est rien de problématique. Tout le monde est prêt, mais on va se décider sur ces prochains jours concernant ces petits désagréments. (…) Par rapport aux retours, Paul Eymard a encore besoin de séances, mais il sort de deux gros entraînements. Pour Marten Paalberg, il s’entraîne. On doit faire preuve d’intelligence dans sa gestion, on aura bientôt l’occasion de le revoir sur les terrains !"