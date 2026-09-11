L’ASSE jouera ce samedi sur la pelouse de Marcel-Tribut à Dunkerque. Une rencontre où Jakob Breum espère retrouver une place de titulaire après son retour de blessure. Le Danois a répondu aux différentes questions des journalistes en conférence de presse. Il a notamment évoqué son nouveau rôle sous les ordres d'Ian Cathro Extraits.

Jakob Breum (joueur de l’ASSE) : “Je me sens bien cette semaine. On verra dans les prochains jours la décision du coach et du staff médical, mais cette semaine, j'ai vraiment l'impression de me sentir bien. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment parlé avec le coach ou l'équipe physique. Nous voulions juste avoir une bonne semaine et on verra plus tard.”

Breum liste les différences entre le championnat hollandais et la Ligue 2

Jakob Breum (joueur de l’ASSE) : “Le championnat est compétitif. Nous devons être au top de notre forme lors de tous les matchs. Il y a des moments dans chaque match où nous devons défendre et le garder sous contrôle. Donc c’est une bonne intégration. Si c'est une équipe française, une équipe néerlandaise, une équipe danoise, ce n'est pas la plus grande différence. Pour moi, je n'ai pas vu la plus grande différence majeure dans le championnat.

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Je dirais qu’en Eredivisie, chaque équipe aime jouer avec le ballon, en relançant propre depuis le gardien, en mettant en place un pressing haut en un contre un. Ici, c'est un peu plus tactique. On ne prend pas trop de risques dans la construction du jeu. Il y a bien sûr des différences.”

Breum se confie sur son rôle à l’ASSE sous les ordres de Cathro

Jakob Breum (joueur de l’ASSE) : “Je pense que mes relations sont bonnes avec le coach. Je pense qu'il attend beaucoup de moi sur le terrain. J'estime que j'ai un peu le rôle où il m'attend à prendre les devants dans la mise en place du pressing. C’est-à-dire quand on doit aller presser, quand on doit redescendre, ce genre de choses. Je pense qu’il compte sur moi là-dessus et je sais qu'il attend beaucoup de moi sur le terrain.

Je pense que c'est un peu mon rôle (de faire le jeu), je suis le numéro 10, donc je dois être le gars qui fait le lien entre les joueurs de l’équipe pour créer des occasions et marquer des buts. Évidemment, c'est mon rôle mais je pense qu’il attend la même chose des autres meneurs de l’équipe. C'est la première fois que j'évoulue dans un système comme ça avec deux numéros 10 et ça marche bien jusqu’à présent, mais ça ne me demande pas énormément de nouvelles choses par rapport au fait d'être seul dans ce rôle.

Sur le terrain, j'ai beaucoup de liberté, j'ai la sensation de pouvoir aller un peu n'importe où pour aller remplir et prendre les espaces qui sont disponibles. Parfois je décroche sur le côté, parfois je viens jouer jusqu’à Augustine (Boakye) donc pour moi c'est assez similaire à ce que j'ai pu connaître. Quand j'étais le seul numéro 10 et où j'avais un ailier qui repiquait dans l’axe. Ce nouveau rôle, c'est quelque chose qui ne me pose aucun problème et puis je trouve qu'on a une très bonne entente tous ensemble.

Nous avons bien joué, et nous avons une idée claire que nous devons être en mesure de jouer à 100% tous les matchs. Le bon début ne nous fait pas pousser des ailes. Toutes ces questions sur si nous faisons ça nous rendent aussi conscients que nous n'avons pas besoin de nous enflammer. Nous devons rester sur le sol, et nous l'avons vu surtout lors de nos deux déplacements que l’on doit vraiment se battre pour aller chercher des points. Ce n'est pas juste d'aller sur le terrain et de s'amuser. On a vraiment besoin de se battre pendant les matchs et encore plus durant certaines périodes et si on y va à 90%, on ne gagnera pas le match.”