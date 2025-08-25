L’ASSE a confirmé sa solidité et son statut de favori en s’imposant avec patience et efficacité sur la pelouse de Boulogne (1-0). Entre sérénité collective, individualités inspirées et apport décisif du banc, plusieurs enseignements ressortent de cette rencontre.

Pour son déplacement à Boulogne lors de la 3ᵉ journée de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne devait confirmer son large succès face à Rodez. Dominateurs dès l’entame, les Verts ont longtemps buté sur un bloc boulonnais discipliné et sur un Ibrahim Koné en état de grâce. Zuriko Davitashvili s’est montré le plus dangereux, multipliant les coups de pied arrêtés et les accélérations. La meilleure occasion de la première période est signée Boakye, mais sa reprise s’envole au-dessus.

Au retour des vestiaires, l’ASSE pousse davantage. Cardona trouve le poteau avant que les changements offensifs apportent du sang neuf. Finalement, c’est Davitashvili, déjà omniprésent, qui délivre les siens d’une frappe sèche dans la surface après un corner. Les Verts tiennent leur victoire 1-0, confirmant leur bon début de saison et leur capacité à s’imposer dans des matchs fermés.

Des Verts patients et leaders

Face à un promu bien regroupé, Saint-Étienne a su faire preuve de patience. Loin de s’agacer, les hommes d’Eirik Horneland ont continué à imposer leur rythme, multipliant les attaques placées jusqu’à trouver la faille. Après une première mi-temps en manque de rythme, les Verts ont laisse paraître du mieux en seconde. Face à des Boulonnais en place, l’ASSE a su piquer à 15 minutes du terme et tenir son avantage à l’extérieur.

Cette sérénité dans la gestion du match témoigne d’une maturité nouvelle. L’ASSE assume pleinement son statut et se positionne déjà comme un leader solide, capable de s’adapter à toutes les configurations de match. Une configuration qui pourrait bien souvent de répéter, notamment à l’extérieur pour les ligériens.

Davitashvili et Stassin jouent le jeu

Si le but de Davitashvili vient récompenser son activité incessante, il incarne plus largement la réussite des offensifs stéphanois. Le Géorgien, intenable sur coups de pied arrêtés et dans le jeu, a porté l’équipe dans ses temps forts. L’ancien bordelais, pas toujours juste dans ses choix, s’est montré comme l’offensif le plus en vue sur la Côte d’Opale.

Lucas Stassin, titulaire pour la première fois cette saison, s’est quant à lui montré généreux dans l’effort, participant activement au pressing et aux décalages. Peu en vue dans le premier acte, le belge a été plus cherché et trouvé en seconde période. Il n’a cependant pas eu l’opportunité de pouvoir ouvrir son compteur en championnat cette saison. Ces deux joueurs symbolisent une attaque qui ne se contente pas de briller, mais qui travaille pour l’équilibre collectif.

Un banc décisif pour les Verts

Les entrées de Duffus et Cardona ont transformé le visage de l’attaque stéphanoise. Plus de vitesse, plus de profondeur, et des occasions franches à la clé. Irvin Cardona aurait notamment pu ouvrir le score de la tête des son premier ballon. Sa tentative a atterri sur le poteau du portier des locaux. Même s’il a également manqué le break de peu, sa présence et celle de Duffus ont pesé sur la défense adverse.

Cette profondeur de banc illustre la richesse de l’effectif et donne à Horneland des solutions variées pour débloquer les situations. Dans une saison longue et exigeante, ce facteur pourrait être déterminant. L’ASSE compte actuellement 6 joueurs pouvant être amenés à débuter un match de Ligue 2 sur 3 places possibles dans son attaque.