L’ASSE mène jusqu’ici un mercato jugé très cohérent. Dans ces derniers jours de marché, l’objectif du club stéphanois est surtout d’apporter quelques ajustements ciblés, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Parmi les dossiers étudiés figure celui de Ben Old, qui pourrait être prêté avant la clôture du marché, le 1ᵉʳ septembre. Le club stéphanois est enclin à voir son joueur s'aguerrir ailleurs, mais pas dans le championnat dans lequel il évolue.

Arrivé il y a un an en provenance de Wellington Phoenix, le Néo-Zélandais représentait un pari intéressant pour Kilmer Sports. Malheureusement, une grave blessure a ralenti sa progression, l’empêchant de s’imposer sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio puis d’Eirik Horneland en Ligue 1. Après une préparation prometteuse ponctuée de deux buts, l’espoir de le voir s’installer durablement s’était ravivé. D’ailleurs, il s’était distingué lors de la première journée à Laval avec un but. Pourtant, son avenir immédiat semble se dessiner ailleurs.

Aujourd’hui, Old n’est que la sixième option offensive dans la hiérarchie, derrière Stassin, Duffus, Davitashvili, Cardona et Boakye. L’ASSE souhaite donc le prêter afin de lui offrir du temps de jeu régulier, ce qui profiterait aussi à certains jeunes comme Djylian N’Guessan (2008) ou Nadir El Jamali (2007), susceptibles de grappiller des minutes pour continuer leur formation.

L'ASSE ne veut pas le prêter en Ligue 2 dans ce mercato

Plusieurs clubs ont déjà manifesté leur intérêt. Selon nos informations, Guingamp et Charleroi suivent attentivement le dossier, tandis que deux autres formations de Ligue 2 se sont également renseignées. L’international néo-zélandais ne manque pas de prétendants et son départ en prêt pourrait rapidement se concrétiser dans les prochains jours. Son entrée au poste d'arrière gauche illustre de son rôle dans la hiérarchie stéphanoise. La blessure de Ebenezer Annan peut-elle rebattre les cartes ? Seul Lassana Traoré apparait comme un candidat crédible au poste. Il a d'ailleurs été menagé hier avec la réserve alors qu'il était prévu dans un premier temps à participer à la rencontre contre Cosne. Un choix logique de la part de l'ASSE !

Si 3 clubs de Ligue 2 paraissent vouloir saisir l'opportunité, l'ASSE ne souhaite pas renforcer un potentiel concurrent avec un éventuel prêt de son ailier Néo-Zélandais, selon nos informations. S'il devait quitter la Loire d'ici au 1er septembre, Ben Old découvrira alors un 3ᵉ pays dans sa carrière professionnelle. Un prêt hors de la France est donc envisagé et voulu par le club.