Après 115 ans d'histoire, le Brescia Calcio n'est plus après avoir été déclaré insolvable par la justice italienne. Une disparition qui touche les Magic Fans, grands amis des ultras du club lombard.

Club historique du football italien, le Brescia Calcio n'existe plus. Fondé en 1911, l'équipe lombarde a été déclarée insolvable par la justice transalpine, qui l'oblige a cessé officiellement ses activités. Une disparition qui résonne comme une nouvelle difficile dans le Forez. En effet, les Magic Fans partageaient avec les Ultras de Brescia une amitié sincère. Lors de la réception d'Annecy (4-0) en mars dernier, les MF91 avaient d'ailleurs célébré le 25e anniversaire de leur amitié avec les Lombards.

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La chute d'un club historique du football italien

Accablé par près de 20 millions d'euros de dettes, le club avait déjà perdu son statut professionnel à l'été 2025 après une décision de la Fédération italienne. Exclu de toutes les compétitions nationales, Brescia n'avait même pas pu prendre le départ de la saison de Serie C, où il avait pourtant été relégué administrativement.

Au fil de ses 115 années d'existence, le Brescia Calcio s'était imposé comme un habitué des allers-retours entre la Serie A et la Serie B. Au-delà de son parcours footballistique, le club lombard a marqué l'Italie grâce aux nombreux talents passés sous ses couleurs. Andrea Pirlo (1995-1998) y a fait ses débuts avant de devenir l'un des plus grands milieux de terrain de sa génération. Des joueurs de renom comme Roberto Baggio (2000-2004), Luca Toni (2001-2003), Pep Guardiola (2003) ou encore Mario Balotelli (2019-2020) ont également marqué l'histoire du club. Plus récemment, l'éclosion de Sandro Tonali, formé à Brescia avant son transfert vers Tottenham, avait laissé espérer des retombées financières importantes grâce au mécanisme de solidarité de la FIFA. Ces revenus n'auront toutefois pas suffi à sauver une institution en grande difficulté économique.

Brescia ne disparait pas totalement

Si la disparition du Brescia Calcio marque la fin d'une époque, le football ne quitte pas totalement la ville lombarde. Dès l'été 2025, la maire Laura Castelletti avait lancé un projet de renaissance avec la création de l'Union Brescia. Ce nouveau club est né du transfert du Feralpisalò à Brescia et s'est installé au stade Mario-Rigamonti. Engagé en Serie C dès la saison 2025-2026, l'Union Brescia s'est rapidement montré compétitive. Sous la direction d'Eugenio Corini, l'équipe est même passée tout près d'une accession en Serie B. Son rêve s'est envolé lors des barrages face à Ascoli, avec un match aller accroché (1-1) puis une défaite au retour (3-0).