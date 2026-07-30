De retour tardivement après un Mondial 2026 qui restera dans sa mémoire, Ben Old s'est exprimé sur la chaîne Youtube de l'ASSE. L'occasion de revenir ses deux dernières années. Avec des hauts, des bas, et un avenir qui se dessine au poste de latéral gauche.

Ben Old (joueur de l'ASSE) : "Franchement la Coupe du Monde, c'était exceptionnel. Vraiment une expérience unique. Les supporters ont été incroyables.

A l'ASSE, je montre tout le temps à mes amis des photos de nos supporters. Le soutien qu'on reçoit pendant les matchs ici est incroyable. Mes amis sont jaloux.

Mon meilleur souvenir à l'ASSE ? Je dirais mon premier match sous ce maillot à Monaco. C'était mes débuts. Ce n'était pas à Saint-Etienne mais c'était une expérience incroyable. Les supporters étaient incroyablkes là-bas. Puis jouer en Ligue 1, c'était incroyable."

Old : Un avenir au poste de latéral à l'ASSE

Ben Old (joueur de l'ASSE) : "Mon repositionnement au poste de latéral gauche ? C'était totalement nouveau pour moi. Je n'aurais pas pensé faire ça. Je n'avais encore jamais joué à un poste défensif dans une équipe. Depuis que je suis arrivé à Saint-Etienne, j'ai eu beaucoup de temps de jeu. J'ai commencé milieu de terrain, puis je suis passé de l'aile droite, avant de finir à gauche. Mais c'était vraiment une situation difficile pour moi. Avant ce changement de poste, je n'avais pas beaucoup de temps de jeu. Je ne savais pas si j'allais partir en prêt et ça m'a beaucoup affecté.

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Je n'avais aucune envie de quitter Saint-Etienne. Mais dès mon premier match en tant que latéral gauche, j'ai vu que je pouvais apporter offensivement. J'ai tout simplement redécouvert le plaisir de jouer. J'ai appris à voir le jeu sous un autre angle, un aspect que je n'avais jamais découvert avant. Et maintenant que cette nouvelle saison commence, avec les consignes du nouveau coach, je vais pouvoir continuer à me projeter vers l'avant, continuer à apporter, tout en aidant l'équipe sur le plan défensif. J'aime beaucoup ce nouveau positionnement.

C'est probablement le poste qui me convient le mieux aujourd'hui. Je préfère toujours attaquer mais j'apprécie de découvrir le rôle défensif. Je trouve que c'est un poste très gratifiant de pouvoir aider l'équipe défensivement."

Les Verts souffrent pour briller

Ben Old (joueur de l'ASSE) : "Ce stage ? Il fait vraiment très chaud. Trop chaud. Mais c'est vraiment sympa d'être avec les joueurs et le staff pour créer des liens. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans l'équipe, c'est l'occasion idéale pour faire connaissance.

Physiquement c'est très difficile. Je viens de reprendre l'entrainement. On a eu des séances très intenses sous cette chaleur. Mais ce soir (face à Lausanne) c'est mon premier match et je suis vraiment impatient d'y être. Puis, on a un match ce week-end avant le début de la saison. J'aurais une préparation très courte mais j'en ai profité et j'ai hâte que la saison commence."