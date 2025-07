Le club italien de Brescia, proche des Magic Fans stéphanois, a perdu son statut professionnel. Cette disparition marque la fin d’une amitié européenne emblématique.

Brescia perd sa licence professionnelle après 114 ans d’histoire

Le couperet est tombé : la FIGC (Fédération italienne de football) a officiellement retiré sa licence professionnelle au club de Brescia. En proie à de graves difficultés financières, la formation lombarde ne disputera pas la saison 2025-2026 en Serie C. Un véritable séisme pour un club fondé en 1911, qui a vu passer des légendes comme Andrea Pirlo, Roberto Baggio ou Luca Toni.

Relégué sportivement après une pénalité de huit points, le club avait terminé 18e de Serie B, synonyme de descente. Mais c’est son incapacité à répondre aux exigences administratives de la fédération qui a scellé son sort. Le conseil fédéral de la FIGC a acté ce jeudi le refus de délivrer une licence nationale au club, ouvrant la voie à une possible dissolution.

Une disparition qui résonne à Saint-Étienne

Au-delà de l’Italie, cette nouvelle provoque une onde de choc jusqu’en France, et plus précisément dans les travées de Geoffroy-Guichard. En effet, les liens entre les supporters de Brescia et ceux de l’AS Saint-Étienne ne sont plus à démontrer. Depuis de nombreuses années, une amitié sincère unit les Ultras de Brescia et les Magic Fans, souvent symbolisée par des messages de soutien réciproques dans les stades.

Que ce soit à Bordeaux avec les Ultramarines, à Split en Croatie, à Stuttgart en Allemagne ou à Cesena, ces alliances tissent un véritable réseau de solidarité ultra-européen.

Les légendes passées par Brescia