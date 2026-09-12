L’ASSE se rend dans le Nord ce samedi soir pour le compte de la sixième journée de Ligue 2 à Dunkerque. En décembre 2025, les hommes d’Eirik Horneland avaient chuté face à l’USLD. Retour sur le dernier voyage à Marcel-Tribut.

Après cinq victoires de suite, l’ASSE veut enchaîner sur la pelouse de Dunkerque à l’occasion du 6ᵉ épisode de la saison 2026-2027. Sur une pelouse qui ne leur a pas réussi lors des dernières saisons, les Verts savent à quoi s’attendre dans le Nord.

Deux équipes peu inspirées

Après s’être baladé en Coupe de France face à Écotay Moingt (11-1), l’ASSE reprend le chemin du championnat face à Dunkerque. Les Stéphanois, deuxièmes avant le coup d’envoi de cette seizième journée, veulent s’imposer pour maintenir la pression sur l’ESTAC, leader, mais tenu en échec face à Rodez. Un résultat qui offre l’opportunité aux Verts de revenir à hauteur de Troyes.

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L’entame est assez timide des deux côtés mais voit Saint-Étienne se rapprocher du but dunkerquois. Dans le premier quart d’heure, l’ASSE tente quelques incursions sans pour autant apporter un réel danger sur le but de Niflore.

En fin de premier acte, Dunkerque tente de piquer en contre mais Larsonneur s’interpose pour empêcher Robinet de pousser le centre dans le but vide. Les Verts vont vite répondre par l’intermédiaire de Zuriko Davitashvili. Le Géorgien s’essaye en première intention mais bute sur le portier adverse, juste avant la pause.

Bardelli et Dunkerque piègent l’ASSE

L’USLD revient du vestiaire en attaquant d’entrée. Sur un corner joué en deux temps, Diong est trouvé dans la surface stéphanoise. Seul dans les six mètres, le milieu nordiste manque le cadre. Une nouvelle fois, cette situation force l’ASSE à réagir. Ben Old, entré en tant que latéral gauche suite à la blessure d’Annan, sert Davitashvili. Cette fois, le Géorgien prend le temps de contrôler avant d’envoyer sa tentative s’écraser sur la barre.

Au fur et à mesure du second acte, Dunkerque commence à intensifier le danger sur le but stéphanois. Après plusieurs incursions, Robinet est trouvé dans la surface et parvient à tenter sa chance. Il faut une vive sortie de Larsonneur dans ses pieds pour priver le futur Nantais d’ouvrir la marque.

La pression dunkerquoise va finir par payer juste avant le dernier quart d’heure. Le centre de Zossou trouve Bardelli au point de penalty. Le milieu nordiste est libre d’ajuster sa frappe et de battre Larsonneur. Dunkerque mène 1-0. L’ASSE essaye alors de revenir, mais la tête de Cardona trouve les gants de Niflore sur un corner botté par Tardieu.

Dans les dernières minutes, Dunkerque aura une énorme balle de break. Après avoir gratté le ballon face à Cardona, Kondo se présente face à Larsonneur. Le portier stéphanois s’impose et entretient l’espoir d’une égalisation. Les Verts auront deux dernières occasions. D’abord sur coup de pied arrêté. Igor Miladinovic hérite d’un ballon mal renvoyé mais permet à Niflore de briller. Puis c’est un défenseur qui repoussera l’ultime tentative de Duffus pour valider le succès de l’USLD.

Ce samedi, l’ASSE a l’occasion de briser la malédiction qui les touche à Dunkerque. Lors de ses deux derniers déplacements dans le Nord, les Verts s’étaient inclinés sur le score d’un but à zéro. Aux hommes d’Ian Cathro d’éviter le piège des locaux ce soir.