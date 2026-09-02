Retour gagnant pour Igor Miladinovic. Prêté par l'ASSE au Partizan Belgrade cet été, le milieu serbe a livré une prestation pleine ce lundi soir, confirmant qu'un changement d'air était sans doute la meilleure option pour relancer sa carrière.

Lors de la 7e journée de l'élite serbe, Miladinovic a été l'homme du match de son équipe. Titulaire face à l'OFK Belgrade, il ouvre d'abord le score d'une frappe du droit, avant de délivrer une passe décisive pour Kostic sur le troisième but des siens. Le Partizan s'impose finalement 3-1, avec un Miladinovic remplacé peu après l'heure de jeu, sa mission largement accomplie.

Ce n'est pas la première fois que le milieu serbe pèse sur le jeu de son nouveau club. Il avait déjà délivré une passe décisive face à Getafe lors des barrages de Conference League, confirmant une adaptation réussie après seulement quatre apparitions sous ses nouvelles couleurs.

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Miladinovic : Un pari stéphanois qui n'a jamais vraiment pris

L'histoire de Miladinovic à l'ASSE restera celle d'un rendez-vous manqué. Le club était allé le chercher directement en Serbie, avec l'ambition d'en faire un renfort au milieu de terrain. Sa première saison s'est toutefois soldée par un bilan famélique en Ligue 1, avec seulement 3 apparitions. La suivante, disputée en Ligue 2, aura été plus fournie sur le plan comptable avec 26 apparitions, sans pour autant convaincre la direction stéphanoise de lui offrir une saison supplémentaire dans le Forez.

Le Partizan Belgrade s'est alors positionné pour relancer le joueur de 23 ans dans son pays natal, un pari qui semble déjà payant au vu de ses statistiques depuis son arrivée.

Une option d'achat qui arrange les deux parties

Ce prêt comprend une option d'achat, un détail qui prend tout son sens au regard des prestations livrées par le Serbe depuis son arrivée en Serbie. L'ASSE a en effet tout intérêt à voir Miladinovic briller loin du Forez, dans la perspective de transformer cet essai en transfert définitif et de récupérer une indemnité sur un joueur qui n'entrait plus dans les plans du club.

Sasa Ilic, lui, semble déjà avoir trouvé sa place pour le milieu serbe dans son onze de départ, un signal encourageant à quelques semaines seulement du début de cette nouvelle aventure.