Tenu en échec ce vendredi soir au stade Marcel-Tribut par le Clermont Foot (1-1), l'USL Dunkerque a manqué une belle occasion de faire le plein de confiance. Buteur sur un coup franc direct magistral avant la pause, le capitaine nordiste Opa Sanganté n'a pas caché son agacement après la rencontre. Alors que les Maritimes accueilleront l'ASSE lors de la prochaine journée, le défenseur central met ses coéquipiers sous pression.

Pourtant maîtres de leur sujet lors du premier acte et récompensés par l'ouverture du score d'Opa Sanganté à la 38ᵉ minute, les Dunkerquois ont totalement déjoué au retour des vestiaires. Incapables d'enfoncer le clou, ratant notamment une situation royale à quatre contre un à l'heure de jeu, les hommes de Dunkerque ont fini par concéder l'égalisation signée Christ Okou à la 69ᵉ minute.

« On a eu des moments de déconcentration qui nous ont coûté cher »

Au micro après le coup de sifflé final, Opa Sanganté s'est montré très lucide sur les manques de sa formation durant la seconde période :

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« Je pense que le match nous échappe car on est un peu moins structuré en seconde mi-temps, surtout dans le pressing. Ils arrivent à ressortir facilement, donc ils ont pu nous mettre en difficulté. Maintenant, c'est à nous de nous remettre au boulot, et de faire en sorte que quand on fait des changements, tout le monde soit impliqué tout de suite. On le travaille d'une façon à l'entraînement, il faut que tout le monde l'imprègne. Quand on rentre sur le terrain, faut que tout le monde sache ce qu'il doit faire c'est important. Je pense qu'il y a eu des moments de déconcentration de certains joueurs qui nous ont coûté cher. »

Particulièrement remonté contre le manque d'agressivité collective qui fait habituellement la force de son équipe, le capitaine dunkerquois estime même que le point du nul décroché par les Auvergnats est amplement mérité :

Opa Sanganté : « Normalement, nous sommes une équipe qui presse très bien. Ce soir malheureusement, on y arrivait pas en seconde mi-temps. Ils trouvaient l'homme libre et ça nous a mis en difficulté. Je pense que Clermont mérite vraiment l'égalisation. À nous de nous remettre au travail et d'essayer de retrouver ce que l'on a mis en première mi-temps pour gagner le prochain match à domicile. »

Cap sur la réception de l'ASSE pour Opa Sanganté

Outre les lacunes tactiques et le manque de rigueur défensive après la pause, le leader dunkerquois pointe également du doigt le manque de réussite et de réalisme devant les cages adverses :

« Il nous a manqué d'efficacité on le sait dans ce genre de match. Quand tu mènes 1-0 il faut tuer le match, ce que l'on a pas fait. On le paye. »

À quelques jours de recevoir l'AS Saint-Étienne dans leur antre de Marcel-Tribut, Opa Sanganté exige une réaction immédiate de son groupe pour aborder la venue des Verts dans les meilleures dispositions :

« Maintenant, il faut se remettre la tête à l'endroit pour passer à autre chose et préparer le match face à l'ASSE. »

L'avertissement est lancé : l'ASSE est prévenue, elle affrontera une équipe dunkerquoise revancharde et bien décidée à corriger le tir devant son public.