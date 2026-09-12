Ce samedi, la sixième journée de Ligue 2 se poursuit. Alors que l’ASSE sera à Dunkerque dans quelques heures, son dauphin, Annecy, se rendait à Guingamp pendant qu’un choc entre deux clubs historiques se tenait à Bonal. Résumé et résultats des matchs de 14h.

Dauphin de l’ASSE, avant le début de ce nouveau week-end de compétition en Ligue 2, Annecy comptait bien conserver sa place. Sur la pelouse de Guingamp, les joueurs annéciens espéraient enchaîner un second succès de rang. Après une victoire à Grenoble dans le derby des Alpes, le FCA pouvait s’offrir un nouveau déplacement à trois points en Bretagne.

En face, l’EAG voulait bonifier son bon point pris à Reims, samedi dernier. Les hommes de Sylvain Ripoll souhaitent se mêler à la course pour la montée cette saison et doivent prendre des points en Ligue 2. Face à une équipe d’Annecy en confiance, la victoire était obligatoire pour les Bretons à Roudourou.

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Un choc d’historiques en Ligue 2

Cinq jours après avoir reçu Nancy, Nantes à traversé la France d’ouest en est pour ce nouveau week-end de compétition. Les Canaris se déplaçaient au Stade Bonal du FC Sochaux-Montbéliard pour un duel entre deux clubs historiques du football dans l’Hexagone. Les deux formations se retrouvaient aujourd’hui pour la sixième journée de Ligue 2.

Avec une seule défaite, en ouverture face à l’ASSE, les lionceaux espéraient s’offrir la bande de Grégory Poirier à domicile et signer un précieux succès en championnat.

Sochaux enfonce Nantes et poursuit sa série

Sochaux a confirmé sa solidité en dominant Nantes (1-0) à Bonal. La première période a offert peu d’occasions franches. Saïdou Sow a sollicité Mehdi Jeannin de la tête dès la 7e minute, avant que Thomas Robinet ne manque le cadre quelques instants plus tard. Benjamin Gomel a répondu à la 21e minute, sans trouver l’ouverture. Les deux formations ont ainsi rejoint les vestiaires sur un score nul et vierge. Nantes a tenté de modifier son animation à l’heure de jeu avec trois changements simultanés. Louis Leroux, Ignatius Ganago et Wilitty Younoussa sont entrés, mais Sochaux a frappé immédiatement après. À la 61e minute, Benjamin Gomel a trouvé le chemin des filets du pied gauche. Les Canaris n’ont jamais réussi à revenir. Ganago a bénéficié d’une dernière opportunité dans le temps additionnel, mais sa tentative depuis le point de penalty n’a pas trouvé le cadre.

Ce résultat confirme surtout la dynamique sochalienne depuis la première journée. Battu par l’ASSE à Bonal (0-3) pour lancer sa saison, le FCSM n’a plus perdu depuis. Nantes, au contraire, rechute après avoir obtenu sa première victoire de la saison face à Nancy. Les Canaris espéraient profiter de ce déplacement pour lancer une série et remonter au classement. Ils restent finalement dans la seconde moitié du tableau. Cette défaite intéresse aussi l’ASSE à moyen terme puisque Nantes fait partie des adversaires attendus à Geoffroy-Guichard au mois d’octobre. Sochaux confirme de son côté qu’il faudra compter avec sa solidité. Après les trois buts encaissés contre les Verts lors de la J1, les Doubistes ont nettement resserré les rangs et continuent de prendre des points.

Guingamp renverse Annecy et offre une occasion à l’ASSE

Le résultat de Guingamp-Annecy (2-1) concerne encore plus directement les Stéphanois. Deuxième avant cette sixième journée avec dix points, Annecy avait l’occasion de revenir provisoirement à deux longueurs de l’ASSE. Le scénario a longtemps semblé favorable aux Haut-Savoyards. Thibault Rambaud a ouvert le score dès la 13e minute sur une passe de Paul Venot. Guingamp a réagi sans parvenir à égaliser avant la pause. La rencontre a finalement basculé après l’heure de jeu. Tanguy Ahilé a remis les deux équipes à égalité à la 62e minute après un corner. Trois minutes plus tard, Albin Démouchy a trouvé la barre transversale. La pression bretonne a payé dans la foulée. Entré à la 59e minute, Brandon Bokangu a vu une première tentative repoussée par Florian Escales avant de reprendre le ballon et de donner l’avantage à l’EAG à la 66e.

Annecy a tenté de revenir dans les dernières minutes. Antoine Larose a notamment obligé Adrián Ortolá à intervenir à la 85e, puis Moïse Sahi Dion a manqué le cadre à la 90e. Guingamp a conservé son avantage et décroché les trois points. Pour l’ASSE, cette défaite du premier poursuivant constitue une opportunité avant même le coup d’envoi à Dunkerque. Les Verts comptent 15 points et Annecy reste bloqué à 10. Ian Cathro et ses joueurs possèdent donc toujours cinq longueurs d’avance avant leur rencontre de ce samedi soir. Un sixième succès en autant de journées porterait provisoirement l’écart avec Annecy à huit points. Sans jouer, Saint-Étienne vient donc de voir l’un de ses principaux poursuivants laisser trois points en route. Reste désormais aux Verts à profiter de cette ouverture à Marcel-Tribut.