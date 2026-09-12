L’ASSE se rend à Dunkerque, club d’Enzo Mayilla et Maedine Makhloufi, ce samedi soir (20h) à l’occasion de la sixième journée de Ligue 2. Voici les onze joueurs que devrait choisir Ian Cathro pour cette partie.

Une semaine après être rentrés dans l’histoire des Verts, les hommes d’Ian Cathro ont l’occasion de continuer de briller ce samedi soir. En déplacement à Dunkerque, l’ASSE est en quête d’une sixième victoire en autant de rencontres de championnat.

Pour ce match, Ian Cathro dispose de nombreuses forces vives dans son effectif. Entre retours en vue et joueurs qui ont déjà retrouvé la compétition, le coach écossais compte sur un effectif qui se remplit.

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Pas de blessures mais quelques pépins pour l’ASSE

Face à Montpellier, plusieurs joueurs stéphanois ont fait leur retour à la compétition. Ian Cathro a pu relancer Joao Ferreira, trois semaines après sa commotion cérébrale. Le Portugais a pu refouler la pelouse du Chaudron et est de nouveau en lice pour une place de titulaire.

Mahmoud Jaber a lui aussi pu revenir sur les pelouses de Ligue 2. Blessé depuis le mois d’avril, l’Israélien a enfin fait son retour dans le groupe de l’ASSE. Un retour qui renforce la concurrence au milieu de terrain et qui offre davantage de ressources à Ian Cathro.

Un troisième joueur a fait son retour de blessure lors du dernier succès des Verts. Jakob Breum est lui aussi entré en jeu et a annoncé se sentir prêt physiquement. Reste à savoir si le coach stéphanois obtiendra le feu vert du staff médical pour aligner le Danois dans son onze du côté de Marcel-Tribut.

Un seul joueur n’a pas été utilisé malgré son retour dans le groupe face aux Héraultais. Touché en fin de saison passée, Chico Lamba a été inscrit sur la feuille de match mais n’est pas entré en jeu samedi dernier. Le défenseur doit encore monter en puissance avant d’espérer faire son retour avec l’ASSE. S’il a déjà rejoué avec la réserve, Ian Cathro espère que le portugais sera une option pour ses choix du côté de la charnière centrale.

Enfin, Paul Eymard se rapproche d’un retour mais n’est pas jugé prêt par le staff. Opéré du tibia en avril, le milieu formé au club espère faire partie de la rotation d’Ian Cathro cette saison. Quant à Marten-Chris Paalberg, il est lui aussi en phase de reprise. Le coach stéphanois a évoqué vouloir faire preuve d’intelligence dans sa gestion.

Ian Cathro a du choix en défense

Après deux rencontres de suite sans clean sheet, Gautier Larsonneur espère pouvoir garder sa cage inviolée ce samedi soir dans le Nord. Sauf surprise, il sera aligné pour garder les cages de l’ASSE.

Devant lui, Ian Cathro a désormais davantage de munitions pour composer sa ligne défensive. Ben Old et Joao Ferreira ont récemment rejoué et offrent des solutions pour jouer en tant que latéraux. Chico Lamba a quant à lui dû se contenter de rester sur le banc avec les pros mais reste une option envisageable.

Malgré ces retours, le coach écossais de l’ASSE ne devrait pas changer sa défense du côté de Dunkerque. Kévin Pédro devrait une nouvelle fois enchaîner à droite et être préféré à Joao Ferreira. Dans l’axe, la paire Julien Le Cardinal - Sohaib Naïr devrait enchaîner également.

Enfin, Maxime Bernauer apporte lui aussi satisfaction au poste de latéral gauche. Si Ben Old était vu comme le titulaire la saison dernière, l’ancien Manceau s’est installé depuis quelques matchs dans ce rôle. Buteur face à Montpellier d’une superbe volée, il devrait avoir l’opportunité de connaître une nouvelle cape sur le couloir gauche de la défense.

Breum de retour comme titulaire avec l’ASSE

S’il avait commencé la saison comme milieu défensif, le repositionnement de Maxime Bernauer a permis à Tamar Svetlin de s’installer comme titulaire. Le Slovène, recruté par l’ASSE cet été, devrait être à nouveau aligné. Pour évoluer à ses côtés, Aron Csongvai devrait enchaîner. Arrivé en début d’été, le milieu hongrois fait l’unanimité au sein de l’entrejeu stéphanois.

Une autre recrue a rapidement conquis les supporters. Jakob Breum s’est vite fait un nom dans le Forez. Le Danois, décisif lors des trois premières journées, a frappé fort lors de ses premières apparitions. Malheureusement, il s’est blessé face à Grenoble et a manqué le match suivant à Dijon. Revenu face à Montpellier, il a dù se contenter d’une entrée en jeu et espère retrouver une place dans le onze. Ian Cathro devrait lui offrir une titularisation aux dépens de Zuriko Davitashvili.

Pour compléter ce quatuor, Augustine Boakye apparaît comme une évidence. Le Ghanéen a montré la voie du succès lors des deux dernières sorties de l’ASSE, grâce à deux bijoux. S’il a eu besoin de monter légèrement en puissance après son retour du mondial, l’ancien de Wolfsberger semble retrouver l’entièreté de son impact dans le jeu stéphanois.

Duffus en embuscade ?

Face à Montpellier, la lumière n’est pas directement venue des deux attaquants titulaires de l’ASSE. Ni Irvin Cardona ni Thierno Ballo n’ont trouvé le chemin des filets. À contrario, Joshua Duffus a fait taire les critiques avec un but du break qui l’a soulagé après un début de saison délicat. Auteur d’une bonne entrée, le Jamaïcain ne devrait cependant pas débuter ce soir.

S’il n’a pas marqué contre le MHSC, Irvin Cardona a offert deux superbes passes décisives et confirme qu’il est en pleine forme. Le Maltais devrait bel et bien démarrer ce soir aux côtés de Thierno Ballo. Auteur de quatre buts et deux passes après quatre journées, l’Autrichien n’a pas eu l’opportunité d’améliorer son compteur statistique samedi passé. Nul doute qu’il souhaitera remédier à cela sur la pelouse de Dunkerque.

Ce samedi soir, Ian Cathro devrait effectuer un seul changement par rapport au onze qui a démarré face à Montpellier. Zuriko Davitashvili devrait faire les frais du retour de Jakob Breum. L’ASSE veut enchaîner sur la pelouse de Dunkerque et conforter sa place de leader de Ligue 2.