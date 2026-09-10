Avant de se rendre à Dunkerque ce samedi pour le compte de la J6 de Ligue 2, Ian Cathro s'est exprimé devant la presse. L'occasion de s'exprimer sur son groupe qui est aujourd'hui éttoffé pour la prochaine échénace de l'ASSE.

Ian Cathro (entraîneur de l'ASSE) : "Des absents ? Cette semaine, on va avoir peut-être quelques soucis mineurs à gérer, rien de très problématique. On va se décider d'ici le match.

Mais c'est quelque chose qui est assez normal. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on a commencé depuis la reprise. Donc on va voir. Et sinon, en dehors de Paul Eymard, tous les joueurs sont aptes à être convoqués sur la rencontre contre Dunkerque."

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"Il faut qu'on gère les bobos"

Ian Cathro (entraîneur de l'ASSE) : "Aujourd'hui c'était une séance plutôt légère. Certains étaient sur le terrain, d'autres ont fait du travail à l'intérieur. C'est tout à fait normal que Jaber et Old ne soient pas là. Sur le terrain, ils sont encore en train de revenir totalement. Il faudra qu'on suive ce qu'il en est pour eux. Mais il n'y a rien de vraiment très sérieux. C'est juste notre sport, avec des matchs qui sont difficiles, où c'est régulier qu'on prenne des coups. Il faut qu'on gère ces petits bobos."

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Eymard tout proche d'un retour

Ian Cathro (entraîneur de l'ASSE) : "Paul Eymard ? Il va avoir encore besoin de volume à l'entraînement avant qu'on puisse l'envisager sur une rencontre. Sur les deux derniers jours, il a certainement eu les deux plus grosses séances d'entraînement depuis ces derniers mois. Donc il va falloir qu'on y aille avec prudence. Mais il a fait déjà beaucoup de progrès et il se rapproche de plus en plus d'un retour.

Martin Paalberg part de plus loin mais il s'entraîne. C'est un jeune joueur qui a eu une blessure un peu étrange à gérer, donc c'est une situation qui est un peu différente et qui nous invite à être assez intelligent dans sa gestion. Il s'entraîne, il a beaucoup progressé physiquement mais il faut qu'on gère son cas avec calme et on aura bientôt l'occasion de le revoir."

Une option supplémentaire pour l'ASSE

Ian Cathro (entraîneur de l'ASSE) : "Chico Lamba de retour avec la Réserve ? Le plus important, c'était surtout de savoir comment il se sentait physiquement. J'ai échangé avec lui après cette rencontre et ça s'est plutôt bien passé. Cette semaine a certainement été sa meilleure à l'entraînement depuis un bon moment. Il a vraiment profité du temps de jeu qu'il a eu avec notre réserve et il commence à se sentir vraiment de retour. Il se sent bien sur le terrain. Je suis très content pour lui parce que je suis conscient qu'il a eu pas mal de frustrations à gérer avec les blessures qu'il a eues. Il sera pour nous bientôt une vraie option."