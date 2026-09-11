Alors que l’ASSE sera à Dunkerque demain soir, la 6ᵉ journée de Ligue 2 a été lancée ce vendredi soir. Cinq rencontres se disputaient à 20h. Résumé et résultats.

Avec quatre nuls et une défaite, Clermont et Boulogne n’ont toujours pas gagné cette saison en Ligue 2. Après un nul sur la pelouse du futur adversaire de l’ASSE, les Auvergnats espéraient lancer leur exercice 26-27 à domicile. Les Boulonnais, tenus en échec à Dijon, étaient dans le même cas et comptaient débloquer leur compteur de succès à Gabriel Montpied.

Autre équipe à ne pas avoir encore connu le succès, Dijon défiait Laval au Stade Gaston-Gérard. Le DFCO espérait sortir de la zone rouge en battant les Mayennais qui côtoient également le bas de tableau en ce début de saison.

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Après une lourde défaite à Metz, Rodez voulait se relancer à domicile face à Grenoble. Les Ruthénois restent sur deux matchs sans succès et se devaient de s’imposer pour rester au contact du top cinq de Ligue 2.

Montpellier et Reims à la conquête du podium de Ligue 2

Troisième avant le coup d’envoi de cette nouvelle journée de championnat, Reims se déplaçait à Nancy, qui jouait quatre jours après son déplacement à la Beaujoire. Après avoir concédé le nul face à Guingamp, les Rémois voulaient reprendre provisoirement la seconde place au classement avant le déplacement d’Annecy, face aux Bretons.

Dans le même temps, le MHSC espérait également passer devant le FCA en s’imposant face à Pau. Après une défaite à Geoffroy-Guichard, Montpellier espérait se relancer en Ligue 2. De leur côté, le Pau FC des anciens de l’ASSE, Brice Maubleu, Anthony Briançon ou Cheikh Fall souhaitait aller chercher un second succès cette saison à la Mosson.

Le podium chamboulé

Clermont - Boulogne : (0-0)

Dijon - Laval : (3-2)

S. Chouchane (3'), E. Lago (31'), J. Tavares (s.p 79') côté Dijon ; A. Kanté (34'), E. Clavreul (73') côté Laval

Montpellier - Pau : (1-0)

T. Sainte-Luce (71') côté Montpellier

Nancy - Reims : (1-2)

N. Kandil (78') côté Nancy ; Y. Fofana (29'), C. Kouranfal (38') côté Reims

Rodez - Grenoble : (0-1)

M. Xantippe (11') côté Grenoble

Classement provisoire de la Ligue 2 - J6