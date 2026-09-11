Avant la rencontre entre Dunkerque et l'ASSE, ce samedi à 20 heures en terres nordistes, l'attaquant formé au club Enzo Mayilla s'est livré en exclusivité pour Peuple-Vert. Interview.

Parti durant la fenêtre estivale, Enzo Mayilla n'aura finalement fait que transiter par le Forez après une belle saison en troisième division française du côté d'Aubagne (6 buts et 2 passes décisives). Malgré un but inscrit contre Biel-Bienne lors du premier match de préparation (2-2), il s'est finalement engagé avec Dunkerque, également pensionnaire de Ligue 2, pour trois saisons, avec une quatrième en option. Il retrouvera donc son ancien club et ses anciens partenaires ce week-end. Un moment forcément attendu pour « le grand », comme le surnommait l'ancien entraîneur de la réserve, Razik Nedder.

"J’aborde ce rendez-vous avec beaucoup de respect pour mon ancien club" (Enzo Mayilla avant USLD-ASSE)

Tu vas retrouver l'ASSE ce week-end. C'est forcément un match particulier pour toi. Dans quel esprit abordes-tu ce match ?

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« Effectivement, c'est un match particulier pour moi. J’aborde ce rendez-vous avec beaucoup de respect pour mon ancien club, mais aussi avec la volonté de donner le meilleur de moi-même. C’est un moment chargé d’émotions, mais je reste concentré sur l’objectif de l’équipe. »

Tu es parti cet été de l'ASSE et tu profites de temps de jeu en ce début de saison avec Dunkerque. Après un bon prêt à Aubagne, c’était la suite logique de partir de l'ASSE ou tu penses que le club a manqué de patience avec toi ?

« Cet été, partir de Saint-Étienne était une étape importante pour moi. Après mon prêt à Aubagne, rejoindre Dunkerque était une suite logique pour continuer à progresser et avoir plus de temps de jeu. Je pense que parfois, il faut savoir prendre du recul et saisir les opportunités qui s’offrent à soi. Concernant la patience du club, je préfère rester concentré sur mon évolution et donner le meilleur pour réussir dans ma nouvelle équipe. »

Il a la sélection camerounaise dans un coin de sa tête

Suis-tu le début de saison de l'ASSE ? Que penses-tu de cette équipe que tu vas affronter samedi ?

« Oui, je suis un peu le début de saison de Saint-Étienne. C’est une équipe avec beaucoup d’expérience et de qualité, donc ce sera un match exigeant samedi. Il faudra être concentré et prêt à donner le meilleur pour bien les affronter. »

Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour cette saison à venir ? (Interdit de répondre : gagner contre l'ASSE, rires.)

« Pour cette saison à venir, je souhaite de la réussite, de la persévérance et surtout de prendre du plaisir sur le terrain. Continuer à progresser, à relever les défis et à atteindre mes objectifs, tout en restant motivé et concentré. C’est important de garder la passion et la détermination pour faire de cette saison une réussite. »

Tu es d'origine camerounaise. Est-ce que la sélection est un objectif pour toi ?

« Oui, c'est dans un coin de ma tête, mais avant cela, je dois performer en club. »

Un grand merci à Enzo Mayilla pour sa disponibilité. On lui souhaite évidemment une excellente saison sous ses nouvelles couleurs.