Face au leader troyen, l'ASSE a signé un succès précieux (2-3) en livrant une première période de haut niveau. Une victoire que Patrick Guillou décrit comme “un élixir miracle pour redonner du cœur”.

Après la déconvenue au Red Star, l’ASSE s’est remise dans le sens de la marche en allant s’imposer sur la pelouse d’une équipe de Troyes jusque-là invaincue à domicile. Dès la 11ᵉ minute, Boakye ouvre le score d’un bijou collectif. Cardona double la mise à la demi-heure, avant que Duffus, encore décisif, ne conclue une première mi-temps parfaite (0-3).

Un premier acte flamboyant

Patrick Guillou salue cette entame dans Le Progrès, la décrivant comme « quarante-cinq minutes de feu », où « chaque individualité a travaillé pour le collectif ». Pour l’ancien défenseur stéphanois, cette victoire symbolise une équipe qui « sait soigner les bleus à l’âme ».

Horneland, “le gourou du froid”, selon Guillou, « a retrouvé la notice pour recoller les morceaux ».

Une deuxième mi-temps plus fébrile

Comme souvent, l’ASSE a montré deux visages. Les Verts ont reculé après la pause, laissant ESTAC revenir dans le match. Diop puis Ripart réduisent l’écart, et les dernières minutes deviennent irrespirables. Larsonneur multiplie les interventions tandis que Stassin trouve la barre sur un contre.

Guillou y voit « une équipe à géométrie variable au cours d’un même match ». Brillante avant la pause, fébrile ensuite. Il pointe du doigt « la déresponsabilisation collective dans la surface » sur les deux buts encaissés et met en garde contre « la fragilité défensive chronique expose les Verts ».

L’essentiel est là : trois points et un bol d’air pour l'ASSE

Ce succès permet à Saint-Étienne de retrouver le podium, à deux points du leader troyen. Surtout, il offre un répit à un groupe parfois secoué ces dernières semaines.

« Sauvés par le gong », écrit Guillou, avant de conclure avec malice : « Dans les bureaux, on souffle, on rit. Sur la pelouse, coach Eirik rêve d’une trêve éternelle… »

Avec cette victoire, l’ASSE est troisième, meilleure attaque. Une base saine avant de souffler et de préparer la Coupe de France ? La trêve arrive au bon moment.