L'ASSE a réalisé un gros coup hier soir en s'imposant face à Troyes sur le score de 2-3. Solide leader du championnat de Ligue 2, l'ESTAC a concédé sa première défaite de la saison à domicile face aux Verts. Ancien de la maison troyenne, Florian Tardieu a apprécié le visage montré par ses coéquipiers, auteurs d'une belle réaction dans l'état d'esprit.

Après le revers de l'ASSE face au Red Star (2-1), Florian Tardieu avait tenu des propos assez alarmistes la semaine dernière : « Déjà à l’échauffement, j’essayais de dire qu’on n’était pas dedans. Je le sentais pas. Dans le vestiaire, j’essayais de dire aux gars qu’il fallait être prêts. (...) C’est sûr que sur les renversements, vu ce que demande le coach, ça peut être notre faiblesse. On l’a vu contre Le Mans, aujourd’hui pareil. Ça nous fait courir. Après, ce sont les consignes, donc on les écoute. »

Le milieu de terrain de l'ASSE satisfait après Troyes

Florian Tardieu s'est évidemment montré davantage positif hier soir, au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « Je suis satisfait de l’état d’esprit malgré les deux buts évitables. Tout le monde s’est donné, certains sont sortis avec des crampes. Je me répète mais l’était d’esprit était très bon. (…) On se fait peur mais je savais qu’on allait tenir ce résultat. Techniquement c’était peut être pas très beau, désolé pour les spectateurs mais on retient les 3 points et l’état d’esprit. On a montré qu’on voulait réussir, qu’on pouvait gagner à l’extérieur chez un gros. Il faut garder ça car tous les matchs sont compliqués en Ligue 2. Quand on est Saint-Étienne on se doit d’avoir cette dalle tout le temps. (…) C’est toujours mieux de marquer en premier car sinon on court derrière le résultat. On est capable de marquer à tout moment, on a de la qualité offensivement. Il faudra aussi travailler sur les buts encaissés, on peut être plus mature sur certaines situations. Mais on retient les 3 points et c’est très bien. »