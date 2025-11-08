À l’issue de la rencontre entre Troyes et l’AS Saint-Étienne, comptant pour la 14ᵉ journée de Ligue 2, seul Stéphane Dumont s'est présenté et s'est exprimé au micro de beIN Sports. Les Verts l'ont emporté par 3 buts à 2, toutefois, le coach troyen est resté positif. Entre satisfaction et regrets, le technicien a livré sa lecture du match. Retour sur ses déclarations.

Stéphane Dumont (ESTAC) : "Il y a une défaite, donc forcément zéro point. Mais je pense qu’on a tiré beaucoup de positifs de ce match. Même en première mi-temps, on a montré des choses intéressantes. On est punis sur trois actions bien menées par l’adversaire. On fait des erreurs qu’on n’a pas l’habitude de commettre. Malgré ça, il y a eu une vraie réaction, fidèle à ce qu’on sait faire. On a proposé du jeu, on a produit de belles séquences. Au-delà du résultat, il y a beaucoup de matière pour construire la suite.

Parfois, on gagne des matchs sans être bons. Là, c’est l’inverse : c’est un bon match, mais il ne rapporte rien. Ce qui est frustrant, c’est d’être mené sur des erreurs évitables. On encaisse le premier but, puis on se précipite un peu, alors qu’on avait le temps de revenir. Je pense qu’on a été emportés par l’intensité, par l’adversaire, par le contexte. On s’est découverts, et face à trois attaquants qui vont très vite, ça se paye. Le troisième but, juste avant la pause, fait mal. Si on rentre à 2-0, je pense que la deuxième mi-temps aurait été différente pour nous.

Mais aujourd’hui, on avance. On se construit. Le résultat n’est pas là, mais dans le contenu, il y a de vrais signes de progression. Franchement, je suis prêt à m’appuyer là-dessus pour la suite."

Sans explication de la part de la communication de l'ASSE, Eirik Horneland ne s'est pas présenté au micro de beIN Sports.