Malgré la victoire face à Troyes (3-2), Eirik Horneland n’a pas affiché un grand sourire en conférence de presse. L’entraîneur de l’ASSE a exprimé ses inquiétudes concernant deux de ses attaquants : Irvin Cardona et Joshua Duffus, sortis blessés en fin de match.

L’AS Saint-Étienne a décroché un précieux succès ce week-end contre Troyes (3-2), confirmant son regain de forme depuis l’arrivée d’Eirik Horneland. Pourtant, cette victoire a laissé un goût amer au technicien norvégien. Deux de ses hommes forts ont quitté la pelouse en boitant : Joshua Duffus et Irvin Cardona, symboles du nouveau visage offensif stéphanois.

Horneland n’a pas caché sa préoccupation au micro de France Bleu Saint-Etienne : « Ça va être difficile pour nous de réaligner ce trio offensif prochainement. Joshua Duffus s’est fait mal aux ischios il me semble. Irvin Cardona, lui, a eu mal sur le tacle qu’il a subi à la cheville. » Des déclarations qui laissent craindre plusieurs jours, voire semaines, d’absence pour les deux joueurs.

Horneland (ASSE) déjà confronté à un casse-tête offensif

Depuis son arrivée, Eirik Horneland a redonné un élan collectif et offensif à l’ASSE, notamment grâce à un trio performant en attaque. La blessure simultanée de Duffus et Cardona tombe donc au pire moment.

Le technicien devra probablement composer sans eux pour la reprise après la trêve internationale. « On va voir ce qu’on va faire », a ajouté le coach, conscient que le chantier est de taille.

Cardona incertain pour rejoindre la sélection maltaise

Autre conséquence de cette blessure : la participation d’Irvin Cardona avec la sélection maltaise est compromise. Horneland a confirmé que la décision finale serait prise dans les prochains jours : « On va voir si Cardona pourra partir durant la trêve avec Malte. »

L’attaquant, auteur d’un excellent début de saison sous le maillot vert, espère ne pas être contraint au repos prolongé. En attendant les examens, le staff médical stéphanois reste sur le qui-vive.

Pour Horneland, la priorité sera de préserver ses forces avant un hiver décisif pour les ambitions de l’ASSE dans ce championnat de Ligue 2 toujours aussi serré.