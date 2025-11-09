L'ASSE affrontait Troyes pour le choc de ce championnat de L2. Les Verts se sont imposés 3-2 dans ce match de haut de tableau. Voici les tops et flops de la rencontre disputée à 20h.

C’est l’une des grandes affiches de cette saison en Ligue 2. Troyens et Stéphanois se rencontraient pour un véritable choc au sommet. Les Verts quatrièmes doivent ramener un résultat. Et ils démarrent parfaitement la rencontre.

Une première période rêvée

L’AS Saint-Étienne frappe fort. 11 minutes suffisent aux Verts pour prendre les devants. Augustine Boakye parfaitement servi par une talonnade de Joshua Duffus lance les siens.

L’ASSE va doubler la mise après la demi-heure de jeu. Joshua Duffus, encore lui, sert idéalement Irvin Cardona, qui pousse le ballon au fond des filets. Et les hommes du Forez vont appuyer encore un peu plus avant la pause. Mahmoud Jaber décale Duffus. Auteur de deux passes décisives, il va lui aussi marquer dans ce match d’une frappe imparable du gauche. 0-3 c’est le score à la pause.

Une deuxième difficile pour l'ASSE

L’ASSE recule et se débarrasse rapidement du ballon. Les Troyens reviennent avec de meilleures intentions. Et vont inscrire un premier but à la 62ᵉ minute, par l’intermédiaire de Mouhamed Diop.

L’ESTAC, pousse. Et va accroître la pression. À la 86ᵉ minute, Renaud Ripart réduit encore un peu plus l’écart. Le peuple vert tremble, souffre, mais tient bon. Score final : 2-3 pour les Verts.

LES TOPS DE L’ASSE

Joshua Duffus

Comment ne pas mettre l’attaquant stéphanois dans ce top de l’ASSE. 2 passes décisives et un but pour lui dans la rencontre. Il aura été l’artisan principal du succès stéphanois. Dans tous les bons coups, c’est une nouvelle titularisation réussie pour Duffus qui marque de plus en plus de points !

Augustine Boakye

Lui aussi aura réalisé un joli match. Il aura notamment lancé les siens dans cette rencontre avec une sublime frappe pour l’ouverture du score. C’est son 3ème but depuis le début de la saison.

Kévin Pedro

Dix-neuf ans et habitué à jouer avec la réserve en N3 Pedro a connu sa première titularisation cette saison en Ligue 2. Sa partition ce soir a été exceptionnelle. Solide dans les duels et très à l’aise balle au pied, Pedro peut être fier de son match ce samedi soir ! Horneland ne va sans doute pas manquer de le féliciter !

La réaction des stéphanois

Après la défaite au Red Star et au vu des résultats du week-end, les Verts avaient une forte pression avant ce match chez le leader. ET ils auront parfaitement répondu avec ce succès 2-3 qui leur permet de retrouver une place sur le podium. À un point du Red Star 2ème et deux de Troyes premier.

LES FLOPS DE L’ASSE

L’entrée de Stassin

Le jeune espoir belge aura une fois de plus déçu lors de son entrée en jeu à la 60ᵉ. Pas inspiré, il aura perdu beaucoup de ballons et aura été très peu servi. Le numéro 9 des Verts a même loupé une énorme occasion en fin de match. Heureusement sans conséquence sur le score final !

La deuxième période de l'ASSE

Si les hommes d’Horneland ont réalisé 45 premières minutes de grande qualité, il est difficile de dire la même chose en seconde. Elle est même à oublier tant les Verts se sont fait peur, incapables de tenir le ballon. Troyes a bien failli arracher l’égalisation après avoir inscrit deux buts en deuxième période.

Inquiétude pour Duffus et Cardona ?

Les deux hommes sont sortis boitillants. Alors simple gêne ou réelle blessure, nous en saurons surement plus dans les prochains jours. Une chose est sûre, la trêve internationale tombe à pic tant l’infirmerie verte est déjà bien remplie. Prochain rendez-vous en Coupe de France pour les Verts samedi contre Quetigny club de Régional 2.

Quentin Verchère