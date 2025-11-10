Une première période éclatante permet à l’ASSE de s’imposer face à Troyes (3-2), au terme d’un match spectaculaire où le trio Boakye–Cardona–Duffus a fait la différence. Le club via son compte youtube nous offre des images exclusives de la préparation de la rencontre et de la rencontre.

L’ASSE a démarré son match face à Troyes tambour battant. Dès la 11e minute, Augustine Boakye ouvre le score après une superbe action collective. Servi par Joshua Duffus, auteur d’une talonnade inspirée après une percée de Aïmen Moueffek, le Ghanéen ajuste une frappe du pied gauche imparable. Ce premier but libère les Stéphanois, conquérants dans l’engagement et inspirés dans la construction du jeu.

Malgré une alerte sérieuse à la 20e minute – Gautier Larsonneur repoussant du pied une tentative de Mathys Detourbet –, les hommes de Saint-Étienne ne relâchent pas la pression. À la 32e minute, Duffus encore lui, sert Irvin Cardona, qui conclut d’un tir sec du pied droit. Les Verts déroulent, confiants et dominateurs.

Juste avant la pause, la machine offensive se remet en marche : Boakye trouve Mahmoud Jaber, lequel décale Duffus. Le jeune attaquant, déjà double passeur, inscrit cette fois son propre but d’un tir croisé millimétré (45e+3). À la mi-temps, l’ASSE mène 3-0, portée par un collectif flamboyant et une animation offensive parfaitement huilée.

L’ASSE vacille face au réveil troyen

De retour des vestiaires, Troyes hausse le ton. Plus agressifs et mieux organisés, les visiteurs bousculent la défense verte. Larsonneur, impérial, s’interpose à plusieurs reprises avant de céder à la 62e minute. Mouhamed Diop conclut une belle action collective initiée par Antoine Mille, réduisant l’écart.

Ce but change la physionomie du match. Les Verts reculent, perdent leur maîtrise et laissent les Troyens s’installer dans leur camp. Sur le banc, le coach stéphanois manifeste sa frustration devant les approximations techniques et le manque de relâchement de ses joueurs.

L’ESTAC continue de pousser, et à la 86e minute, Renaud Ripart redonne totalement espoir à son équipe. Il conclut d’une superbe reprise de l’extérieur du pied, sur un service précis de Detourbet. Le score est désormais de 3-2, et tout Geoffroy-Guichard retient son souffle.

Heureusement pour les Verts, Larsonneur et sa défense tiennent bon jusqu’au coup de sifflet final. L’ASSE s’impose dans la douleur, après une première période brillante mais une seconde mi-temps à oublier.

>Cette victoire, arrachée avec caractère, confirme néanmoins la montée en puissance du trio Boakye–Cardona–Duffus, véritable moteur offensif des Stéphanois.

Moueffek, leader de vestiaire !

Après la rencontre, c'est Aïmen Moueffek qui a pris la parole dans les vestiaires.

Aimen Moueffek (ASSE) : "Les gars, vous avez vu que ce soir, quand il y a les bonnes attitudes, quand on est tous ensemble, quand on met de l'envie, même si on n'a pas... Deuxième mi-temps, on a fait beaucoup d'erreurs. Techniquement, ce n'était pas tout bon. Mais dès qu'on met de l'envie, dès que les attitudes sont bonnes, directement, on est récompensé. Donc, il faut que ce soit un match référence. Même si en deuxième mi-temps, on n'a pas tout bien fait, dès qu'on est ensemble, ça change tout."