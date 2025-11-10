L’ASSE a frappé un grand coup sur la pelouse de Troyes, et ça tombe bien : le débrief complet arrive ce lundi soir dans le nouveau numéro de Sainté Night Club. État de forme, mercato, surprises et projections… Voici ce qui vous attend dans l’émission.

Trois buts inscrits, une première mi-temps quasi parfaite et une adaptation tactique marquante… L’ASSE a surpris le leader Troyen samedi soir, et toute l’équipe de Sainté Night Club revient sur ce match référence.

Le gros débrief du week-end : les Verts ont tapé fort

Au programme du debrief (30 minutes) :

Le onze de départ : des choix forts d’Horneland

Un pressing moins haut, mais une efficacité retrouvée

Les Tops et les Flops, avec un focus sur Pedro , la belle surprise défensive

, la belle surprise défensive Duffus continue de marquer des points

continue de marquer des points Et Stassin, toujours en difficulté : simple méforme ou vrai problème ?

L’occasion pour Sylvain, sur le plateau, de revenir en détail sur le parcours de Kévin Pedro, qu’il connaît particulièrement bien.

Mercato d’hiver : déjà l’heure des choix

Avec la trêve qui approche, le dossier chaud de l’émission portera sur le mercato. À trois journées de la mi-saison, l’ASSE doit-elle impérativement se renforcer ? Et à quel poste en priorité ?

Le débat est ouvert :

L’effectif est-il vraiment trop juste ?

Faut-il anticiper des départs ou consolider des postes en tension ?

Quel profil pour un renfort utile et rapide ?

Ligue 2 : L'ASSE reste au contact ?

Toujours en embuscade à la 3ᵉ place, l’ASSE colle au peloton de tête. À deux points du leader, les Verts semblent dans les temps.

Le top 5 est-il en train de se dessiner ?

Faut-il craindre davantage Montpellier et Reims que le Red Star ou Pau ?

Projection : combien de points sur les 3 derniers matchs (Nancy, Dunkerque, Bastia) ?

Coupe de France : piège possible pour l'ASSE ?

Place au premier tour de Coupe de France avec un déplacement sur le terrain d’une équipe de Régionale 2.

Quelle compo sans les internationaux ?

Peut-on espérer du temps de jeu pour les jeunes ?

Faut-il la jouer à fond… ou faire tourner ?

Rendez-vous ce lundi soir en live !

🎙 À l’animation : Kévin

🎤 Avec Joss et Sylvain au micro

💬 Chat animé par Karl

Source : Peuple-Vert.fr

Rendez-vous ce soir, en live sur vos plateformes habituelles !