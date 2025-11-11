L’ASSE fera son entrée en lice en Coupe de France ce samedi sur la pelouse de Quetigny (R2). Un déplacement en Bourgogne à ne surtout pas prendre à la légère pour une équipe privée de nombreux cadres.

Horneland devra innover pour composer un onze compétitif.

ASSE : Une infirmerie bien remplie… et des absents

C’est un petit casse-tête que va devoir résoudre Eirik Horneland. Pour affronter Quetigny, pensionnaire de Régional 2, l’entraîneur stéphanois devra se passer de nombreux joueurs cadres, absents pour cause de blessure ou appel en sélection.

Plusieurs incertitudes entourent le groupe stéphanois. Maxime Bernauer (genou) reste indisponible, tandis que Chico Bamba poursuit sa réathlétisation après son opération. João Ferreira, forfait contre Troyes, pourrait effectuer son retour. Duffus, performant ces dernières semaines est pour l’heure incertain. Pierre Ekwah demeure en retrait et ne souhaite toujours pas rejouer pour l’ASSE.

Les Verts sans leurs internationaux

Plusieurs joueurs sont en sélection : Stoiljkovic avec les U19 serbes, Jaber avec Israël, Stassin avec les Espoirs belges, Davitashvili avec la Géorgie, Ben Old avec la Nouvelle-Zélande, Annan avec le Ghana (Japon puis Corée), ainsi que Dodote, Gadegbeku et El Jamali avec les jeunes Bleus. Enfin, touché, Cardona devrait bien rejoindre Malte.

Côté retours, Igor Miladinovic pourra postuler après avoir purgé ses trois matchs de suspension. Lassana Traoré a repris l’entraînement collectif, et Djylian N’Guessan, aperçu avec la réserve ce week-end, pourrait connaître sa première apparition avec le groupe professionnel.

Un onze très remanié à prévoir

Avec autant d’absences, le staff forézien devrait offrir une chance à plusieurs joueurs en manque de temps de jeu ou issus du centre de formation.

Onze probable : Maubleu – Maçon, Nadé, Pedro, Appiah – Tardieu, Moueffek, Miladinovic, Duffus, N’Guessan, Boakye

Une ligne défensive inédite, un milieu recentré sur l’expérience et une attaque largement renouvelée. L’occasion pour certains de marquer des points.

Quetigny – ASSE : un piège à éviter

Le match se disputera au stade du DFCO à Dijon, terrain neutre qui pourrait galvaniser les locaux. L’ASSE devra faire preuve de sérieux pour éviter une nouvelle désillusion comme celle vécue à Rodez en Coupe il y a deux saisons.

Entre obligation de résultat, turnover imposé, et fragilité collective, Horneland le sait : cette rencontre est l’occasion parfaite pour relancer une dynamique, donner du temps de jeu, mais surtout ne pas passer à la trappe.

Source : ASSE, Sélections nationales