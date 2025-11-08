Le stade de l’Aube était le théâtre, ce samedi, d’un affrontement entre l’ESTAC et l’ASSE dans le cadre de la 14ᵉ journée de Ligue 2. Dans une rencontre engagée, les deux équipes ont offert un spectacle rythmé et disputé qui a abouti à la victoire des Verts (3-2). À l’issue du match, plusieurs joueurs se sont exprimés au micro de beIN Sports pour livrer leurs premières impressions à chaud. Retour sur leurs déclarations.

Renaud Ripart (ESTAC) : "C’est dommage, parce qu’en deuxième mi-temps, on a mis des ingrédients qu’on n’avait peut-être pas mis en première. Après, ils ont été très efficaces sur leurs occasions. Trois à zéro, c’est vrai que c’est lourd. Malgré tout, on a vu que cette équipe avait du cœur. On a failli tout inverser. Ce sont des matchs qui doivent nous faire avancer. Ça reste un match à trois points comme les autres, même si c’était une affiche du haut de tableau. Aujourd’hui, il faut qu’on s’appuie sur ce qu’on a bien fait après la pause.

On a été punis sur les occasions stéphanoises, ils ont très bien joué le coup. Nous, on n’a peut-être pas eu la réussite qu’on a trouvée ensuite. C’est vrai qu’à 3-0 à la mi-temps, le score est lourd, mais ces périodes doivent nous faire grandir. Il faut surtout éviter de reproduire les mêmes erreurs.

Forcément, je ne vais pas faire la langue de bois. Ça faisait tellement longtemps que je n’avais pas joué… J’attendais ça depuis des mois. Je voulais simplement rejouer au foot, vivre ma passion. Ce soir, je suis content, même s’il y a un petit goût d’inachevé. Comme je l’ai toujours dit, le collectif passe avant tout."

Tardieu (ASSE) : "Je retiens l’attitude du groupe"

Florian Tardieu (ASSE) : "On savait qu’on allait affronter le leader du championnat. C’est un endroit que je connais bien, et c’est toujours difficile de venir prendre des points ici. On avait vraiment à cœur de se rattraper, de montrer notre vrai visage, surtout dans l’état d’esprit. Au redémarrage, on n’a pas lâché. On a fait des erreurs qui nous ont coûté cher, on s’est un peu tiré une balle dans le pied. Malgré les deux buts encaissés en fin de match, je retiens l’attitude du groupe. Les trois points sont là, et je suis satisfait de l’état d’esprit affiché. Aujourd’hui, tout le monde a mouillé le maillot. C’est ce qu’il faut quand on joue à ce niveau.

C’est la Ligue 2, on sait que tous les matchs sont compliqués, encore plus quand on est Saint-Étienne. Chaque équipe veut nous accrocher. Il faut être prêt à se battre à chaque rencontre, que ce soit contre le leader ou une équipe du bas de tableau. Quand on joue ici, on se doit de tout donner. Peu importe le résultat, les supporters attendent qu’on se batte sur le terrain. Si la victoire est au bout, c’est encore mieux. Aujourd’hui, je retiens avant tout l’état d’esprit du groupe. Maintenant, place à la Coupe, qu’on va savourer comme il se doit. Je le répète : je suis vraiment content de l’attitude affichée ce soir."