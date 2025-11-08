Face au leader Troyes, l’ASSE a signé un succès spectaculaire (3-2) grâce à un trio offensif Boakye–Cardona–Duffus en grande forme. Un succès à l’extérieur avant la trêve internationale qui relance pleinement les Verts dans la course à la montée.

Portés par une envie retrouvée et un jeu collectif, les hommes d’Eirik Horneland ont livré une première période de haute volée. Dès la 11e minute, Augustine Boakye ouvre le score sur une action d’école : percée de Moueffek à droite, talonnade inspirée de Duffus, et frappe chirurgicale du Ghanéen.

Les Verts procèdent en transition et poursuivent leur récital. À la 32e minute, Duffus, intenable, sert Irvin Cardona dans la surface. L’ancien brestois ajuste parfaitement le gardien troyen pour le 2-0.

Et juste avant la pause, l’ASSE déroule : Boakye trouve Jaber sur le côté droit, qui remet intelligemment à Duffus. Le jeune attaquant récompense son match plein d’une frappe croisée imparable (45e+3). 3-0 à la mi-temps, une démonstration de jeu collectif et d’efficacité.

L’ASSE recule et Troyes en profite

Au retour des vestiaires, l’ESTAC retrouve des couleurs. Plus agressifs et mieux organisés, les hommes de Patrick Kisnorbo mettent la pression sur Larsonneur, impeccable sur plusieurs interventions. Mais à force de subir, les Verts finissent par céder : Mouhamed Diop réduit le score d’un tir précis après une belle combinaison (62e).

L’intensité monte d’un cran. Horneland s’agace sur son banc tandis que ses joueurs reculent dangereusement. Troyes pousse fort, et à la 86e minute, Renaud Ripart relance complètement le suspense d’une superbe reprise de l’extérieur du pied. Le Stade de l’Aube s’enflamme, mais les Stéphanois tiennent bon dans une fin de match haletante.

Les Verts confirment leur solidité et se relancent

Malgré la frayeur finale, cette victoire 3-2 confirme les progrès du collectif stéphanois. Larsonneur s’est encore montré décisif, tandis que Duffus, auteur d’un but et deux passes, s’impose comme la révélation du moment.

Avec ces trois points glanés sur la pelouse du leader, l’AS Saint-Étienne se replace dans le haut du classement avant la trêve internationale. Un succès précieux qui offre de la confiance avant l’entrée en lice des Verts en Coupe de France.

Prochain rendez-vous : la Coupe de France, pour continuer sur cette belle dynamique verte !

Les Verts ouvrent le score à Troyes ! Et c'est Boakye qui met son équipe sur les bons rails (0-1) pic.twitter.com/TEpWWX3KUb — Alex (@Alex_InDaHouse2) November 8, 2025

Moueffek ne transforme pas ? Cardona est là en seconde lame ! Et les Verts font le break (0-2)pic.twitter.com/VlWlw50rX8 — Alex (@Alex_InDaHouse2) November 8, 2025