Arrivés à Troyes avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, les Stéphanois ont parfaitement su réagir. Les Verts sont repartis de l'Aube avec les trois points de la victoire (3-2) grâce à une première mi-temps aboutie et pleine de réalisme. L'ASSE se replace ainsi sur le podium de Ligue 2. Voici les notes attribuées aux joueurs et au coach par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (7) : Très sollicité, le gardien stéphanois a répondu présent avec plusieurs parades importantes. Il remporte trois duels face aux attaquants troyens, dont une intervention déterminante en fin de match. Son assurance dans les airs et ses réflexes ont permis aux Verts de préserver leur avantage.

Dennis Appiah (5) : De retour dans le onze, il a livré une prestation prudente mais correcte. Pas toujours à l’aise face à la vivacité troyenne sur les ailes, il a toutefois évité les erreurs grossières. Un match sobre, sans éclat.

Kévin Pedro (7) : Aligné en défense centrale, il a fait preuve de beaucoup de solidité. Concentré dans ses interventions et propre dans ses relances, il a grandement contribué à contenir les offensives adverses. Une prestation très prometteuse pour un joueur lancé dans le grand bain, à l'extérieur, face au leader du championnat.

Mickaël Nadé (5) : Un match en demi-teinte pour le défenseur. S’il s’est montré rigoureux dans certains duels, il a également été pris de vitesse sur plusieurs actions. Il reste un élément stable, mais sans réelle influence dans cette rencontre.

Ebenezer Annan (4) : En difficulté sur son côté, il a souvent été dépassé défensivement. Peu en vue offensivement, ses montées ont manqué de précision et ses choix ont parfois mis l’équipe en danger. Match compliqué.

Mahmoud Jaber (6) : Sa prestation a été sérieuse. Propre dans ses transmissions et utile à la récupération, il a su faire le lien entre les lignes. La sentinelle de l'ASSE est également impliquée sur le troisième but stéphanois avec une bonne remise pour Duffus. On notera sa générosité défensive en fin de rencontre, à un moment où les Verts tanguaient...

Florian Tardieu (5) : Un match discret pour le milieu de terrain. Présent dans les duels, il a néanmoins eu du mal à orienter le jeu et à peser dans la relance. Il a manqué de tranchant face à un milieu troyen souvent dominateur en seconde période.

Aïmen Moueffek (7) : Percutant dans ses prises de balle et juste dans ses choix, il est à l’origine du premier but stéphanois. Très actif, il a souvent porté le ballon avec justesse. Remplacé en seconde période après une prestation très aboutie.

Irvin Cardona (6) : Buteur en première période, il a fait parler son sens du placement sur le centre de Duffus. Moins influent après la pause, il a dû sortir sur blessure. Son efficacité reste précieuse.

Augustine Boakye (7) : Très actif et décisif, le feu-follet de l'ASSE ouvre le score sur une frappe limpide à la suite d’un beau mouvement collectif. En jambes, il a pesé sur la défense troyenne jusqu’à son avertissement. Une belle copie, pleine d’envie.

⭐ Joshua Duffus (8) : Un match XXL pour l’attaquant, auteur de deux passes décisives et d’un but juste avant la mi-temps. Disponible, altruiste et percutant, il a été le grand artisan de la victoire forézienne dans l’Aube. Remplacé en seconde période, le buteur est sorti en boitant bas, mais sa blessure semble bénigne.

👔 Eirik Horneland (6) : Son plan de jeu a fonctionné à merveille en première période, avec une équipe efficace et réaliste. La deuxième mi-temps, plus compliquée, a révélé quelques failles de gestion. Mais la victoire à Troyes, invaincu à domicile, le relance parfaitement. À noter son choix fort de ne pas faire rentrer Davitashvili.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE. S'il y a égalité, c'est le nombre de titres d'"Homme du match" (⭐) qui départage les joueurs.