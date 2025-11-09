Buteur et décisif, Joshua Duffus est le seul représentant de l’ASSE dans l’équipe type de la 14e journée de Ligue 2 après la victoire contre l'ESTAC (2-3). Une performance qui renforce sa position dans la hiérarchie offensive établie par Eirik Horneland.

Alors que l’ASSE poursuit sa quête de constance en championnat, un joueur a su tirer son épingle du jeu lors de la 14e journée : Joshua Duffus.

Joshua Duffus, l’éclaircie verte

Titulaire sur le front de l’attaque, le jeune Vert a marqué un but juste avant la pause (45’+3), d’un tir précis et décisif. Ce seul tir cadré du match lui a permis d’obtenir une note de 8,6 sur Sofascore.

Avec deux passes décisives, une grosse occasion créée et un taux de réussite de 63% dans ses transmissions, Duffus a rayonné dans les phases offensives. Son impact dans les trente derniers mètres a pesé lourd.

Une option crédible pour Horneland

Dans une équipe encore en construction sous les ordres du coach norvégien Eirik Horneland, la concurrence fait rage sur le plan offensif. En se montrant décisif et impliqué, Duffus marque des points précieux face à Lucas Stassin, souvent préféré jusque-là à la pointe de l’attaque.

La vitesse d’exécution du jeune attaquant, couplée à son efficacité devant le but, pourrait bien rebattre les cartes pour les prochaines compositions. Sa capacité à faire la différence en peu de touches et à se montrer décisif dans les zones clés est un signal fort envoyé à son coach.

ASSE : Une faible présence verte dans le onze de la J14

Malgré cette performance aboutie, Duffus est le seul stéphanois sélectionné dans l’équipe type de la 14e journée. Augustine Boakye aurait pu figurer parmi ce onze après une belle prestation au stade de l’Aube.

Le onze, dominé par les joueurs de Guingamp, Clermont et Amiens, montre que Saint-Étienne peine encore à exister collectivement dans ce championnat ultra-compétitif. Mais avec des individualités comme Duffus qui montent en puissance, Horneland peut espérer renforcer son projet de jeu.

Équipe type de la 14e journée selon Sofascore

Voici la liste complète des joueurs figurant dans l’équipe type de la 14e journée de Ligue 2 (source : Sofascore) :

Gardien

S. Ngapandouetnbu (Montpellier) – 8.1

Défenseurs

H. Yover (Le Mans) – 8.1

P. Lemonnier (Red Star) – 7.7

C. Jolibois (Rodez) – 8.0

Milieux

J. Maggiotti (Laval) – 7.7

T. Savanier (Montpellier) – 8.1

K. Bamba (Clermont) – 8.8

G. Yassine (USLD) – 7.7

J. Benet (GF38) – 8.6

Attaquants

J. Duffus (ASSE) – 8.6

A. Hemia (Guingamp) – 8.8

Source : Sofascore