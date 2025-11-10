Battu par une équipe de Saint-Étienne réaliste et efficace (2-3), l’ESTAC a vu sa série s’interrompre ce samedi soir au Stade de l’Aube. Après la rencontre, l’entraîneur troyen Stéphane Dumont a livré une analyse lucide et mesurée, alternant entre déception face au résultat et satisfaction quant à l’attitude de ses joueurs.

"C’est dur de retenir des choses en priorité. Je pense qu’il y a le score. On prend zéro point. C’est une déception parce qu’on a envie de plus", a reconnu le coach aubois d’entrée, avant de saluer la qualité du contenu proposé par son équipe : "Il y a quand même la qualité de ce qu’on a entrepris. On a été sanctionnés parce qu’on a fait des erreurs, on a manqué de rigueur sur l’aspect défensif, notamment en première période, sur des détails où ils ont été capables d’être chirurgicaux et de bien jouer les transitions."

"On a manqué de rigueur, mais on a montré du caractère"

S’il reconnaît une première période moyenne, Dumont estime que son équipe n’a pas sombré après un scénario difficile. "Le regret, c’est ce troisième but juste avant la mi-temps. Un vulgaire ballon anodin, où l’adversaire part tout seul au but. Ça fait mal. Mais je trouve que dans ces circonstances-là, cette faculté de ne pas s’effondrer, d’enchaîner avec un but dès la reprise et de livrer une deuxième période cohérente, c’est une vraie satisfaction."

L’ancien entraîneur de Guingamp a d’ailleurs insisté sur la réaction collective de son groupe : "On a livré un bon match malgré la défaite. On tirera beaucoup d’enseignements positifs de ce qu’on doit reproduire et de ce qu’on doit éviter. On a gagné des joueurs aujourd’hui, on a gagné des jeunes, et on a retrouvé Renaud (Ripart). C’est difficile à dire, mais c’est une défaite qui va nous aider pour la suite."

"Une défaite frustrante, mais formatrice" pour Dumont

Au-delà du résultat, Dumont a tenu à souligner la solidarité et la combativité de son groupe : "On a vu le stade, on a vu cette faculté d’être unis toute la seconde période, de revenir dans le match. Dans d’autres circonstances, certaines équipes se seraient effondrées. Je suis fier de mes joueurs."

S’il reconnaît encore quelques manques, notamment physiques et dans la profondeur, l’entraîneur troyen préfère retenir la progression collective : "Il nous manque un peu de muscles, et cette attaque de profondeur qu’on n’avait pas. Mais si on analyse bien, on a souvent eu des occasions avant les erreurs qui ont amené les buts adverses. Eux ont su être chirurgicaux, ils ont exploité les espaces. J’ai aimé la prestation de mon équipe. C’est frustrant, mais il y a beaucoup de positif à tirer de ce match-là."

Malgré ce revers, Troyes conserve sa place de leader au classement et pourra s’appuyer sur cette défaite formatrice pour rebondir dès la prochaine journée.