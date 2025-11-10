Semaine sans championnat pour l’ASSE, mais pas sans enjeu. Les Verts préparent leur entrée en lice en Coupe de France ce samedi face à Quetigny (R2). Une rencontre piège à Dijon, sans les internationaux.

Voici le programme complet de la semaine.

Une semaine allégée… mais pas sans rythme

La trêve internationale est là, et avec elle un calendrier allégé pour les Verts. Pas de Ligue 2 ce week-end, mais une affiche particulière avec le premier tour de Coupe de France pour l’AS Saint-Étienne.

Ce samedi, les hommes d’Eirik Horneland affronteront Quetigny, pensionnaire de Régionale 2 à Dijon. Un match à ne surtout pas prendre à la légère, même si l’ASSE partira évidemment favorite.

Problème : plusieurs internationaux manqueront à l’appel (liste à venir), ce qui pourrait forcer le coach à faire tourner et à offrir du temps de jeu à certains jeunes.

La Semaine de l'ASSE

Lundi 10 novembre

⚽️ Entraînement des pros féminines à huis clos.

ASSE.TV : Replay de #ESTACASSE (Ligue 2 BKT) et Inside Match Week, épisode 15.

Mardi 11 novembre

⚽️ Entraînement des pros ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (10h45).

⚽️ Entraînement des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30).

Mercredi 12 novembre

⚽️ Entraînement des pros et des pros féminines à huis clos.

ASSE.fr : Photos des séances d'entraînement.

📸 Séance de dédicaces des Verts et Vertes – Hôtel de Ville de Saint-Étienne (14h à 15h).

🏟️ Visite guidée du stade Geoffroy-Guichard à 14h15 et 15h30.

Jeudi 13 novembre

⚽️ Entraînement des pros à huis clos.

⚽️ Entraînement des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30).

🎙️ Conférence de presse avant #ASQASSE (Coupe de France).

ASSE.fr : Photos des séances d'entraînement + compte-rendu de la conférence.

ASSE.TV : Replay de la conférence de presse.

🏟️ Visite guidée du stade Geoffroy-Guichard à 15h30.

Vendredi 14 novembre

⚽️ Entraînement des pros et des pros féminines à huis clos.

ASSE.fr : Photos des séances d'entraînement + groupes pour #ASQASSE (Coupe de France) et #GF38ASSE (Coupe LFFP).

🏟️ Visite guidée du stade Geoffroy-Guichard à 15h30.

Samedi 15 novembre

🆚 U17 National (Journée 12) : Saint-Priest - ASSE au stade Jacques-Joly (11h30).

→ ASSE.fr : Compte-rendu + réaction du coach.

🆚 Coupe LFFP (Journée 3) : Grenoble - ASSE au Complexe sportif Vieux Melchior 1 (14h30).

→ ASSE.fr : Compte-rendu, réaction du coach et album photo.

🆚 Coupe de France (7e tour) : Quétigny - ASSE au stade Gaston-Gérard (20h30).

→ ASSE.fr : Live-texte, compte-rendu, réactions et album photo.

🏟️ Visite guidée du stade Geoffroy-Guichard à 14h15 et 15h30.

Dimanche 16 novembre

⚽️ Soins et entraînement des pros à huis clos.

🆚 U19 National (Journée 12) : ASSE - Bastia au stade Aimé-Jacquet (13h).

→ ASSE.fr : Compte-rendu + réaction du coach.

Objectif : éviter le piège

Face à une R2, l’ASSE n’aura pas le droit à l’erreur. Ce genre de rencontre fait souvent figure de “piège” en Coupe de France, surtout sans la majorité de ses cadres. Mais c’est aussi l’occasion de voir de nouveaux visages à l’œuvre.

Le match sera un test mental, pour un groupe qui cherche de la régularité. Horneland devra composer un onze compétitif, tout en ménageant ses forces pour la reprise de la Ligue 2.

