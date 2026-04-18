Ce samedi soir, l’ASSE se déplaçait sur la pelouse de Bastia dans le cadre de la 31e journée de Ligue 2. Un rendez-vous important pour les Verts, toujours engagés dans une lutte serrée pour la montée. Après la victoire obtenue face à Dunkerque (2-1) la semaine précédente, les Stéphanois voulaient enchaîner à l’extérieur. À l’issue de la rencontre, perdue par les Verts (0-2), plusieurs joueurs se sont arrêtés au micro de beIN Sports pour livrer leurs premières impressions et revenir à chaud sur les moments clés du match.

Joachim Eickmayer (Bastia) : "Mon but ? C’est une zone où j’aime bien finir les actions. Félix (ndlr : Tomi) me la met bien et je conclus, donc c’est parfait. C’est avec ce genre de prestations qu’on ira chercher des points pour sauver le club. Ce soir, il fallait absolument gagner, malgré les choix forts du coach. Comme vous le voyez, tout le collectif, tout le groupe doit être concerné en cette fin de saison. De toute façon, tout le club croit en ce maintien. On l’a prouvé avec nos entrées. On va continuer comme ça jusqu’à la fin."

xxx (ASSE) : "On savait que ce serait un match très difficile"

xxx (ASSE) : "Franchement, on s’attendait à ça. On savait que ce serait un match très difficile. On a vu que nos derniers matchs à l’extérieur n’ont pas été faciles. Avec l’atmosphère, on savait encore plus que ce serait compliqué. On s’est mis en difficulté dès la première minute. On n’a pas su réagir. On doit faire plus que ça. On ne doit pas perdre ce genre de match dans cette situation. Mais c’est le foot, ça arrive. On va passer à autre chose, mais ça doit nous servir de leçon pour les prochains matchs.

L’entame nous fait mal, surtout à l’extérieur. Quand tu encaisses un but dès les premières minutes, tu le payes. Ensuite, on doit se créer davantage d’occasions. On n’en a pas eu beaucoup, on n’a pas été assez dangereux. Il y a beaucoup de regrets, mais on avance. On prépare le prochain match.

On a vu que ça gagnait derrière, donc on n’avait pas le droit à l’erreur. On voulait tout faire pour l’emporter et avancer. Maintenant, on a perdu. Rien n’est fini. Il y a un match dans une semaine. On va s’y préparer et essayer de montrer un autre visage."