Présent en sélection avec les Espoirs belges, Lucas Stassin s’apprête à disputer un nouveau rendez-vous important face à l’Autriche, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2027 U21. Mais si le jeune attaquant de l’AS Saint-Étienne affiche toujours un discours ambitieux, sa situation en club est aujourd’hui bien différente de celle qu’il connaissait il y a encore un mois.

Après la relégation de l'ASSE en juin dernier, Stassin Stassin a été retenu par les dirigeants stéphanois et est apparu comme l'avant-centre vedette dans le onze d’Eirik Horneland. Buteur dès les premières journées, il incarnait à merveille un projet KSV qui allait rouler sur la Ligue 2. Mais depuis octobre, la donne a changé.

Le Belge a perdu sa place de titulaire au profit de Joshua Duffus, beaucoup plus tranchant et décisif ces dernières semaines. En difficulté dans l’impact et moins inspiré devant le but, Stassin n’a pas su maintenir le niveau qui avait été le sien en septembre.

Conséquence : le coach norvégien lui a progressivement retiré sa confiance. L’ancien d’Anderlecht et Westerlo doit désormais se contenter de bribes de matches ou d’entrées en jeu, un rôle de doublure qu’il n’avait pas connu depuis ses débuts professionnels.

Stassin : toujours ambitieux avec les Diablotins

Malgré cette situation, Stassin garde un discours positif et une ambition intacte. Avant le match face à l’Autriche, il a rappelé sa détermination au micro de la RTBF : « On a réussi à prendre des points, on va essayer d’en prendre encore. Gagner serait un pas de plus vers la qualification. On va tout donner. »

À la tête du groupe I, la Belgique U21 a enchaîné deux victoires convaincantes lors du précédent rassemblement (0-7 au pays de Galles, 2-0 face au Danemark). Une dynamique que Stassin veut prolonger pour consolider la première place, tout en restant concentré sur sa progression individuelle.

L’attaquant ne cache pas qu’il espère intégrer un jour le groupe des Diables Rouges. Mais pour l’heure, le sélectionneur Rudi Garcia lui préfère Roméo Vermant, plus régulier avec Bruges et habitué à la Ligue des Champions. « Je suis content pour lui, il le mérite aussi. Il joue la Ligue des Champions, en première division et le coach avait mentionné ça lors du rassemblement de septembre. Il compte énormément sur le championnat dans lequel le joueur évolue. C’est un autre style que moi, peut-être que le coach s’est simplement basé sur ça. Il avait peut-être besoin de ce style de joueur. À moi de tout faire pour être repris les prochaines fois. Je n’ai pas encore eu de contact direct avec lui. Je pense que ça viendra le jour où il décidera, je l’espère, de me prendre. Il faut être patient et continuer à travailler. J’espère qu’un jour, j’aurai la chance d’être repris. »

Un avenir à clarifier lors du mercato de janvier

S’il affiche une attitude exemplaire en sélection, le dossier Stassin pourrait devenir un sujet interne à l’ASSE cet hiver. Déjà en octobre, l’avant-centre avait reconnu qu’il ne fermerait pas la porte à un départ en janvier, si sa situation sportive ne s’améliorait pas. Un message discret, mais clair, pour signifier qu’il veut continuer à progresser et à jouer régulièrement.

Dans un effectif désormais dominé par Duffus sur le front offensif, Stassin voit son temps de jeu se réduire. À Saint-Étienne, les dirigeants restent prudents, souhaitant éviter un départ précipité d’un joueur encore prometteur à 20 ans. Mais si la hiérarchie offensive reste figée, le Belge pourrait rapidement imaginer une solution loin du Forez.

Lucas Stassin aborde donc cette fin d’année avec une double mission : relancer sa dynamique personnelle et continuer à convaincre avec les Espoirs belges.

Lucide, il sait qu’un retour à son meilleur niveau passera avant tout par l’efficacité. S’il parvient à retrouver le réalisme de ses débuts sous le maillot vert, les portes, à Saint-Étienne comme ailleurs, pourraient vite se rouvrir. Il n'est toutefois pas certain que KSV lâche son buteur, surtout après avoir refusé un pont d'or de la part du Paris FC cet été...