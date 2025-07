La cellule de recrutement de l’ASSE s’est récemment renforcée avec l’arrivée d’Alexandre Lousberg, un jeune talent belge du scouting. Déjà salué pour ses compétences, il incarne une nouvelle dynamique prometteuse pour les Verts.

Depuis une dizaine de jours, l’AS Saint-Étienne a accueilli dans ses rangs un nouveau visage : Alexandre Lousberg. Ex-coordinateur sportif du Standard de Liège, ce jeune recruteur s’est vu confier un rôle clé au sein de la cellule de recrutement stéphanoise. Et les premiers échos sont plus qu’encourageants. Selon Sacha Tavolieri, journaliste belge spécialisé dans les coulisses du football, l’ASSE a frappé fort en attirant ce profil « extrêmement talentueux ».

Tavolieri ne tarit pas d’éloges sur : "Je connais bien son travail. C'est un jeune qui a beaucoup de talent, c'est un promising talent", un recruteur qui connaît parfaitement les subtilités de certains marchés européens, notamment le belge et le néerlandais. Son expertise pourrait bien ouvrir de nouvelles opportunités de recrutement pour les Verts, dans des championnats réputés pour leur formation et leur sens du jeu.

Un profil stratégique pour le mercato de l’ASSE

La venue d’Alexandre Lousberg s’inscrit dans une volonté claire de professionnaliser davantage la stratégie de recrutement du club. En pleine phase de reconstruction sportive et structurelle, l’ASSE sait qu’elle doit s’appuyer sur une cellule de scouting performante pour espérer retrouver l’élite rapidement. Lousberg, avec sa connaissance approfondie du football belge et sa capacité à détecter des pépites avant les autres, pourrait devenir un rouage essentiel du mercato stéphanois.

Plus qu’un simple analyste, c’est un coordinateur capable de structurer l’approche du club, de fluidifier les échanges entre les recruteurs et le staff technique, et de détecter des profils cohérents avec le projet de jeu.

Des renforts venus du nord de l’Europe ?

Sacha Tavolieri glisse même une tendance à suivre de près : ne soyez pas surpris si, dans les prochaines semaines, des joueurs venus de Belgique ou des Pays-Bas débarquent dans le Forez. Cela pourrait marquer un tournant dans les orientations du club.

Dans un football où la donnée et l’anticipation priment, l’ASSE semble avoir trouvé avec Lousberg un profil à la hauteur de ses ambitions. Encore jeune, le Belge dispose d’une belle marge de progression, et pourrait bien accompagner les Verts vers une nouvelle ère de recrutement, plus stratégique, plus ciblée.