L’ASSE affronte Quetigny (R2) ce samedi à 20h30 pour le 7ᵉ tour de Coupe de France. Privé de nombreux cadres entre blessures et sélections internationales, Eirik Horneland devra composer avec un effectif largement remanié. L’occasion pour plusieurs Verts en quête de temps de jeu de marquer des points.

Ce déplacement en Côte-d’Or s’annonce piégeux. En affrontant Quetigny, formation de Régional 2, l’AS Saint-Étienne endossera le rôle du grand favori, mais sans la majorité de ses titulaires habituels. En effet, pas moins de dix joueurs sont appelés en sélection : Cardona (Malte), Davitashvili (Géorgie), Old (Nouvelle-Zélande), Stassin (Belgique U21), Jaber (Israël), Annan (Ghana), Gadegbeku, Dodote, El Jamali (France U19) et Stojkovic (Serbie U19). À ces absences s’ajoutent celles pour blessure : Lamba (réathlétisation), Duffus (ischios), Bernauer (genou), Ekwah (indisponible) et Ferreira (incertain).

Face à ce casse-tête, Eirik Horneland devrait procéder à une large revue d’effectif. Une opportunité pour plusieurs joueurs de se montrer avant la reprise du championnat contre Nancy. Et certains jouent très gros ce week-end.

Djylian N’Guessan (ASSE), le moment ou jamais

Premier concerné, Djylian N’Guessan. L’attaquant formé au club connaît un début de saison compliqué. Après avoir découvert la Ligue 1 la saison passée, il n’a toujours pas disputé la moindre minute en Ligue 2. Entre une blessure, le Mondial U20 et la concurrence accrue, le jeune avant-centre peine à retrouver sa place.

Probable titulaire à Quetigny, il devra prouver qu’il mérite mieux qu’un simple rôle d’appoint. Une prestation convaincante – et pourquoi pas un but – pourrait relancer sa dynamique avant l’hiver.

Kevin Pedro et Igor Miladinovic : des cartes à jouer au milieu et derrière

En défense, Kevin Pedro sera observé de près. Titulaire face à Troyes, il avait signé une copie sérieuse aux côtés de Mickaël Nadé. Avec la blessure prolongée de Maxime Bernauer, le jeune défenseur central pourrait s’offrir une vraie fenêtre d’expression. En cas de nouveau match plein, Horneland pourrait lui offrir davantage de responsabilités dans la rotation.

Autre joueur en quête de rachat : Igor Miladinovic. De retour de suspension après trois rencontres sans jouer, le milieu serbe profitera de l’absence de Jaber pour probablement retrouver une place dans le onze. Son association avec Moueffek et Tardieu sera scrutée attentivement. Dans un match où Saint-Étienne aura la possession, sa capacité à faire le lien entre les lignes sera essentielle.

Maçon et Batubinsika, dernière chance avant l’hiver ?

Le cas Yvann Maçon intrigue. En difficulté ces dernières semaines avec la réserve, le latéral guadeloupéen vit un passage à vide. Encore sous contrat pour 18 mois, il doit retrouver du rythme et de la confiance. La Coupe de France, souvent synonyme de relance, pourrait lui permettre de se montrer utile au collectif et de regagner des points auprès du staff.

Même constat pour Dylan Batubinsika. L’international congolais, non retenu par sa sélection, traverse une période délicate. Fautif lors de la dernière sortie de la réserve, il doit redresser la barre. À huit mois de la fin de son contrat, il n’a plus beaucoup de temps pour convaincre. Un match solide à Quetigny pourrait lui éviter de sortir définitivement des plans d’Horneland.

Un match test pour la profondeur de banc stéphanoise

Au-delà du résultat, cette rencontre servira surtout à évaluer la profondeur de l’effectif. Horneland pourra juger de la capacité de ses jeunes et remplaçants à répondre présents dans un contexte où l’ASSE partira favorite mais sous pression.

Face à un adversaire motivé et sans complexe, Saint-Étienne devra faire preuve de sérieux et d’efficacité pour éviter toute mauvaise surprise. Une qualification sans accroc permettrait d’aborder sereinement la suite de la compétition… tout en redonnant le sourire à ceux qui patientent dans l’ombre.