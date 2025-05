Le Tournoi des Soignants 2025 posera ses valises au Centre sportif Robert-Herbin de l’ASSE. Une nouvelle occasion de mettre à l’honneur l’engagement des personnels hospitaliers à travers le prisme du football professionnel.

Depuis 2019, la Ligue de Football Professionnel (LFP) et la Fédération hospitalière de France (FHF) unissent leurs forces pour faire vivre une initiative solidaire unique : le Tournoi des Soignants. Après Montpellier, Toulouse et Reims, c’est au tour de Saint-Étienne de devenir le théâtre de cette belle fête sportive et humaine, le 2 juin 2025.

Douze équipes mixtes, composées de professionnels issus des Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT), fouleront les pelouses du Centre sportif Robert-Herbin. L’événement incarne les valeurs de solidarité, d’engagement et de collectif partagées par le monde hospitalier et le football professionnel.

L'ASSE engagé dans un tournoi national

Le choix de l’AS Saint-Étienne comme club hôte ne doit rien au hasard. Depuis plusieurs saisons, les Verts multiplient les actions à fort impact sociétal à travers leur programme RSE « Vert l’Avenir », porté par ASSE Cœur-Vert. Ce tournoi s’inscrit pleinement dans cette dynamique.

Lionel Potillon, directeur d’ASSE Cœur-Vert, souligne : « C’est avec une grande fierté que nous accueillons cette nouvelle édition du Tournoi des Soignants au Centre sportif Robert-Herbin. Cette initiative, qui met en lumière l’engagement des personnels hospitaliers, fait pleinement écho aux valeurs de solidarité, de respect et de dépassement de soi que nous défendons à l’AS Saint-Étienne à travers notre politique RSE « Vert l’Avenir » et les actions menées par notre association ASSE Cœur-Vert. En tant que club profondément ancré dans son territoire, il nous tient à cœur de soutenir celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour le bien-être collectif. Cette journée sera l’occasion de leur rendre hommage à travers le sport, formidable vecteur de lien social, dans un cadre convivial cher à notre ville. »

Douze clubs représentés, une journée dédiée au vivre-ensemble

Chaque équipe sera le reflet de son territoire et portera fièrement les couleurs de son club professionnel. Ainsi, le GHT Loire défendra les couleurs de l’ASSE. D’autres établissements seront associés au PSG, au RC Lens ou encore au Stade de Reims...

Voici la répartition complète des équipes :

Amiens SC : GHT Somme Littoral Sud

: GHT Somme Littoral Sud Angers SCO : GHT Maine-et-Loire

: GHT Maine-et-Loire AS Saint-Étienne : GHT Loire

: GHT Loire LOSC Lille : GHT Grand Lille

: GHT Grand Lille Montpellier HSC : GHT Est Hérault Sud Aveyron

: GHT Est Hérault Sud Aveyron OM : GHT Hôpitaux de Provence

: GHT Hôpitaux de Provence Paris FC : GHU Paris Psychiatrie et neurosciences

: GHU Paris Psychiatrie et neurosciences PSG : CH Yvelines Nord

: CH Yvelines Nord RC Lens : GHT Hôpitaux publics de l'Artois

: GHT Hôpitaux publics de l'Artois Rodez AF : GHT du Rouergue

: GHT du Rouergue Stade de Reims : GHU de Champagne

: GHU de Champagne Stade Lavallois : GHT Mayenne et Haut Anjou

Vincent Labrune, président de la LFP, a souligné l’importance croissante de ce tournoi : « Saison après saison, il s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les personnels hospitaliers. Nous sommes fiers de les mettre à l’honneur. »

Un bel hommage rendu à celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour notre santé. Et une preuve supplémentaire que le football peut être bien plus qu’un sport.