L’association Cœur-Vert, connue pour son engagement en matière d’aide, de partage et de solidarité, continue de multiplier les actions visant à promouvoir l’éducation, la sensibilisation et l’inclusion par le sport. Soutenue par des partenaires de longue date, elle a franchi une nouvelle étape grâce à AÉSIO mutuelle. C'est l'équipe de foot fauteuil de l'ASSE qui en a bénéficié.

Depuis sa création, l’association Cœur-Vert s’est illustrée par ses nombreuses initiatives en faveur des plus vulnérables. En 2024, elle a mené des actions marquantes comme le programme "Foot à l’école", des visites de joueurs professionnels au CHU de Saint-Étienne, la lutte contre l’homophobie, des plantations d’arbres ou encore des projets inclusifs tels que la journée mondiale des sourds. Ces efforts constants lui ont valu une nomination aux trophées Sport & Management 2024.

Dimanche dernier, lors du match ASSE-Marseille, une nouvelle opération solidaire avait lieu : une collecte de jouets destinée aux enfants défavorisés. Mais cette dynamique ne s’arrête pas là, comme le démontre le partenariat entre Cœur-Vert et AÉSIO mutuelle.

Une joëlette pour l’équipe Foot-Fauteuil de l'ASSE

Le 29 novembre dernier, AÉSIO mutuelle a renforcé son soutien à Cœur-Vert en offrant une joëlette à l’équipe Foot-Fauteuil ASSE Cœur-Vert AÉSIO. Cet équipement, destiné à faciliter l’accès des personnes en situation de handicap à des activités sportives inclusives comme des randonnées ou des courses, témoigne d’un engagement commun en faveur de l’accessibilité et de la solidarité.

La cérémonie de remise, en présence des présidents d’AÉSIO et de Cœur-Vert ainsi que des joueurs de l’équipe Foot-Fauteuil, a mis en lumière des valeurs partagées : solidarité, proximité et esprit d’équipe. Ce partenariat historique, débuté en 2005, est à l’origine de nombreuses actions inclusives, comme la création de l’équipe Foot-Fauteuil en 2016.

Un partenariat porteur d’avenir

Grâce à ce don, les membres de l’équipe Foot-Fauteuil pourront participer à des événements comme la Rando Handi Nature, une initiative phare d’AÉSIO promouvant l’intégration par le sport. Yves Perrin, président du territoire Auvergne Loire d’AÉSIO mutuelle, souligne : « Cette remise de la joëlette marque un nouveau tournant pour notre collaboration avec ASSE Cœur-Vert. Elle témoigne de notre volonté de rendre le sport accessible à tous, sans exception. »

De son côté, Lionel Potillon, directeur de Cœur-Vert, ajoute : « Ce geste ouvre de nouveaux horizons à nos sportifs qui ont des rêves plein la tête. »

Cœur-Vert et AÉSIO mutuelle continuent ainsi de tracer ensemble un chemin en faveur d’un sport inclusif et d’une société plus solidaire. Ce partenariat illustre combien des initiatives locales peuvent avoir un impact profond et durable.