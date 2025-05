Tout juste professionnel, Nadir El Jamali attire déjà les regards. Le milieu offensif de l’ASSE, 18 ans, séduit jusqu’en équipe de France U18 où Landry Chauvin, son sélectionneur, lui promet un bel avenir comme l'atteste son entretien sur Poteaux-carrés. Le technicien l’a de nouveau convoqué pour un tournoi en Suisse.

Le parcours international de Nadir El Jamali (voir portrait ici) aurait pu prendre une autre tournure. Né en France mais possédant des origines marocaines, le jeune joueur formé à l'Étrat avait répondu à une première convocation du Maroc U18 en octobre dernier. Mais à la faveur d’un contact direct avec Landry Chauvin, c’est finalement le maillot bleu qu’il a choisi d’endosser.

"Je lui ai demandé s’il était disposé à intégrer la sélection française. Il m’a dit que son cœur penchait pour la France", raconte le sélectionneur des U18 tricolores. Convoqué en novembre pour un rassemblement en Turquie, El Jamali découvre alors l’exigence d’un environnement international.

Lors de cette première expérience, Chauvin note immédiatement un joueur "technique, à l’aise balle au pied", capable de jouer dans les petits espaces comme de casser les lignes. Pourtant, sa première titularisation contre la Turquie ne lui permet pas de confirmer tout le potentiel entrevu à l'entraînement. "Il n’a pas transféré en match ce que j’avais pu voir à l’entraînement. La première sélection, il y a toujours un peu d’appréhension. La gestion des émotions n’est pas évidente", admet Chauvin, compréhensif.

Un profil qui séduit le staff de l’équipe de France

Trois jours plus tard, El Jamali a l’occasion de se rattraper. Entré en jeu face aux Pays-Bas, le Stéphanois montre un visage bien plus conquérant. Libéré, plus juste techniquement, il fait parler sa qualité de passe et sa vision du jeu. "Ça m’a vraiment donné envie de le revoir", confie Chauvin, qui le suit attentivement depuis.

L’occasion ne s’est pas représentée en mars, mais le prochain rassemblement sera l’occasion idéale pour prolonger l’évaluation.

Le joueur de l’ASSE fait ainsi partie de la liste retenue pour un prestigieux tournoi international à Nyon (Suisse), début juin. L’équipe de France U18 y disputera quatre rencontres face à des sélections venues des quatre coins du globe. Un contexte parfait pour juger de la capacité d’El Jamali à répondre aux exigences du très haut niveau. Il sera accompagné d’un autre stéphanois en pleine ascension, Luan Gadegbeku, également présent dans la liste.

Dans l’esprit du staff des Bleuets, El Jamali coche plusieurs cases : "Ce qui me plaît chez lui, c’est son intelligence de jeu. Il sait quand il faut mettre le pied sur le ballon et quand il faut accélérer le jeu", affirme Chauvin. Une qualité rare à cet âge. Mais comme pour tout jeune talent, la constance reste à acquérir. "Il a encore besoin de prendre confiance pour oser des choses et lâcher le frein à main", nuance le sélectionneur.

L’ASSE mise sur sa jeunesse, El Jamali en tête de file

La signature du premier contrat professionnel de Nadir El Jamali s’inscrit dans la stratégie affirmée de l’AS Saint-Étienne : valoriser la formation et intégrer progressivement les meilleurs jeunes dans le projet professionnel. Comme Gadegbeku ou Fall, El Jamali a bénéficié d’un temps de jeu conséquent en National 3 cette saison avec la réserve, au contact du monde senior.

Cette transition vers le monde pro semble porter ses fruits. Plus responsabilisé, El Jamali affiche une montée en puissance progressive. Ses qualités de meneur de jeu, déjà repérées au centre de formation, commencent à s’exprimer dans un cadre plus compétitif. La signature de son contrat pro valide la confiance du club et du staff technique dirigé par Eirik Horneland.

Dans un contexte où le club stéphanois devra gérer avec finesse les équilibres financiers et sportifs liés à la relégation en ligue 2, l’émergence de jeunes joueurs formés en interne représente un atout stratégique. Avec un contrat signé jusqu’en 2028, El Jamali entre dans une nouvelle dimension, celle où le potentiel doit désormais se traduire en performances concrètes.

Pour lui, le tournoi constitue une nouvelle marche à gravir. Une vitrine idéale pour démontrer qu’il est prêt à s’imposer comme un maillon de l’avenir vert et bleu.