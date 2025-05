Malgré une saison compliquée pour l’AS Saint-Étienne, Zuriko Davitashvili s’est distingué par quelques performances individuelles, devenant un élément clé de l’équipe. Le géorgien est en lice pour le plus beau but de la saison en Ligue 1.

Arrivé à l’ASSE à l’été 2024 en provenance des Girondins de Bordeaux pour 6 millions d’euros, Zuriko Davitashvili a rapidement pris ses marques. Dès les premières journées de Ligue 1, l’ailier géorgien a montré son efficacité offensive, inscrivant 5 buts lors des 9 premières journées, tous lors du même mois.

Son mois d’octobre a été particulièrement remarquable, avec un triplé contre Auxerre et un doublé face à Angers, ce qui lui a valu d’être élu joueur du mois en Ligue 1.

Une irrégularité a corriger

Sur l’ensemble de la saison 2024-2025, Davitashvili a disputé 33 matchs de Ligue 1, marquant 9 buts et délivrant 8 passes décisives. Il a ainsi terminé meilleur passeur et deuxième meilleur buteur de l’ASSE, derrière Lucas Stassin.

Ses performances ont été d’autant plus notables qu’il a souvent été le principal animateur offensif de l’équipe, impliqué dans une grande partie des buts stéphanois. Malheureusement, le géorgien a été trop souvent irrégulier cette saison.

Malgré ses efforts, les performances de Davitashvili n’ont pas suffi à redresser la saison de l’ASSE. L’équipe a connu des difficultés offensives récurrentes, et les buts de l’ailier géorgien n’ont souvent pas permis d’obtenir des résultats positifs.

Par exemple, ses réalisations contre Monaco, Strasbourg, Lille et le PSG n’ont pas empêché les défaites de son équipe. De plus, son style de jeu, parfois jugé trop individualiste, a été critiqué pour son manque de contribution au collectif.

Le but de la saison en Ligue 1 pour Davitashvili ?

La Ligue 1 a dévoilé via ses réseaux sociaux la liste des nommés pour le but de la saison. Les joueurs nommés sont : Jonathan Rowe, João Neves, Georges Mikautadze, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Amine Gouiri, Anass Zaroury et Zuriko Davitashvili. L’ailier de l’ASSE a été nominé pour son second but inscrit face à Auxerre (3-1) le 5 octobre dernier. Le géorgien avait malmené La Défense de l’AJA avant de tromper Donovan Léon d’une frappe contrée…