Ce vendredi débutait la 26ᵉ journée de Ligue 2. Cinq rencontres étaient prévues ce soir à 20h. Résumé et résultats de ce 6 mars.

Battu par Troyes, lundi soir, Amiens souhaitait renouer avec le succès non loin de ses terres. A Boulogne-sur-Mer, les picards avaient l’opportunité de revenir à un point de leur adversaire direct.

Juste derrière l’USBCO, Nancy, qui possède le même nombre de points et le même goal-average, recevait Montpellier. Dans un Marcel-Picot à huis clos, les lorrains espéraient s’offrir le MHSC qui pouvait provisoirement revenir à trois points du Red Star, cinquième de Ligue 2, qui défiera l’ASSE demain soir.

Guingamp avait l’occasion de faire la même opération que le club héraultais sur la pelouse de Laval. Les Mayennais, qui sont repassés devant Bastia le week-end passé espéraient s’imposer pour potentiellement se rapprocher de la place de barragiste.

A nouveau dix-huitième de Ligue 2, Bastia voulait se reprendre pour rester au contact dans la course au maintien. Les corses se déplaçaient à Pau qui voulait se reprendre devant son public, six jours après s’être incliné 3-0 face à l’ASSE au Nouste Camp.

Le top cinq de Ligue 2 ne bouge pas ce vendredi soir

Enfin, invaincu depuis plusieurs semaines, Rodez recevait Grenoble, qui reste également sur une série de six matchs sans perdre, dont cinq match nuls. Les ruthénois avaient l’occasion de revenir à un point du top cinq de Ligue 2 et de s’inviter dans une course au play-offs qui s’annonce animée.

Résumé des rencontres

Boulogne - Amiens (4-2)

C. Fatou (42e), J. Roussillon (C.S.C 58e), N. Fatar (77e, 96e) côté Boulogne ; I. Sane (11e), S. Alvaro (carton rouge 36e), S. Ntamack (73e) côté Amiens.

Laval - Guingamp (2-2)

M. Selouki (36e, 84e) côté Laval ; S. Kielt (53e), A. Samoura (69e) côté Guingamp.

Nancy - Montpellier (0-3)

N. Saint-Ruf (carton rouge 63e) côté Nancy ; N.Mbuku (9e), E. Junior Pereira Da Silva (carton rouge 69e), E. Molebe (76e), A. Mendy (81e) côté Montpellier.

Pau FC - Bastia (2-2)

O. Sissoko (4e), J. Anziani (31e) côté Pau ; J. Eickmayer (13e), C. Vincent (93e) côté Bastia.

Rodez - Grenoble (1-0)

T. Arconte (79e) côté Rodez.

Classement provisoire de la Ligue 2 - J26