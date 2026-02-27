Prêté par l’ASSE à Aubagne cette saison, Enzo Mayilla prend de l’expérience en National 1. Le buteur de 20 ans affrontait Versailles ce vendredi soir à 19h30 en terres parisiennes.

À notre micro il y a quelques semaines, son entraîneur Gabriel Santos s’était montré très élogieux : « Tout le monde est content d’Enzo sur cette première partie de saison. Il a fait la plupart des matchs comme titulaires. Il est jeune et a quelques lacunes mais pour un joueur de son âge, il apporte beaucoup de choses intéressantes. C’est un garçon qui a de la vitesse, du volume, qui est capable de jouer 90 minutes sans fatigue. Même pour sa taille, il va très vite et prend beaucoup la profondeur. (...) Il a un très bon état d’esprit alors qu’on m’avait dit que la saison dernière, il n’avait pas toujours été comme ça. Mais avec moi, il a gagné cet esprit de combat, d’être toujours agressif. »

Après avoir engrangé beaucoup de minutes durant la première partie de saison, Enzo Mayilla joue moins ces derniers temps. Plus souvent utilisé en sortie de banc, l’attaquant prêté par l’ASSE espère retrouver un temps de jeu régulier avec le SCAAB. Au match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité (1-1).

Mayilla commence titulaire

Avec une victoire, un nul et trois défaites sur les cinq derniers matchs, le SCAAB voulait engranger des points. La dynamique est bien meilleure pour Versailles qui comptabilise trois victoires lors des quatre dernières rencontres.

Enzo Mayilla a retrouvé une place de titulaire et joué l'intégralité du match. Malheureusement, après une première période qui devait se solder sur un score nul et vierge, Versailles ouvre le score juste avant la pause. Les parisiens ont accéléré en marquant un second but à l'heure de jeu et un dernier en five de match. Score final 3-0 pour Versailles qui fait tomber Aubagne qui continue sa spirale négative.