ASSE. Thierno Ballo a posé le pied sur la pelouse verte pour la première fois face au Servette. Une entrée en matière trop courte pour juger, mais suffisante pour donner envie d'aller chercher ce que cache vraiment son parcours des trois dernières saisons.

L'international autrichien a disputé ses premières minutes sous le maillot vert lors du match de préparation face au Servette FC. Quelques prises de balle intéressantes, sans qu'il soit possible d'en tirer une conclusion définitive sur l'étendue de son talent. Normal, à ce stade de la préparation, pour un joueur qui découvre à peine ses nouveaux coéquipiers.

Reste que la mission qui l'attend est clairement identifiée : succéder à Zuriko Davitashvili sur le couloir, poste sur lequel l'ASSE a perdu son ailier le plus prolifique ces dernières saisons. Un défi de taille pour un joueur encore relativement méconnu du grand public français.

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Thierno Ballo : Trois saisons, trois profils différents

Pour mieux cerner ce que Ballo peut apporter, il faut remonter à ses deux exercices sous le maillot de Wolfsberger, en Bundesliga autrichienne, avant de les comparer à sa dernière saison disputée à Millwall, en Championship.

En 2023-24, Ballo affichait un profil de pur finisseur. Son indice sur les buts marqués atteignait 87, un chiffre qui signifie qu'il fait mieux que 87 % des joueurs à son poste sur cette donnée ramenée à 90 minutes, avec une conversion but/tir de 79 particulièrement flatteuse. Un joueur généreux dans le pressing (76 sur les duels offensifs disputés) et percutant balle au pied (85 sur les courses progressives, 73 sur les dribbles réussis). Ses comparables de l'époque parlaient d'eux-mêmes : Diogo Jota, Georges Mikautadze ou Wesley Saïd.

La saison suivante, 2024-25, a marqué un vrai tournant statistique. Le volume de buts reculait légèrement (81), mais tout le reste explosait : 93 sur les fautes subies, 81 sur les touches dans la surface, 93 sur la vitesse de pointe. Un joueur devenu incontournable dans l'agressivité offensive, au prix d'un volume défensif en berne (seulement 11 sur les duels défensifs gagnés). Ses profils comparables changeaient de registre : Kaoru Mitoma, Matheus Cunha, Harvey Barnes.

Millwall, l'exercice de transition qui interroge

Puis vient Millwall, et une saison 2025-26 nettement plus compliquée sur le plan offensif. Un seul but inscrit, une conversion but/tir tombée à 12, des duels offensifs gagnés en chute libre à 3. Sur la comparaison directe entre ses trois derniers exercices, la trajectoire est sans appel : ses standards sur les buts passent de 94 (Wolfsberger 23-24) à 83 (Wolfsberger 24-25) puis à seulement 4 en Championship. Même constat sur les dribbles réussis, qui s'effondrent de 88 à 25 sur la dernière saison.

Mais c'est justement là que l'histoire devient intéressante. Car sur le plan physique, la progression est spectaculaire. Sa distance parcourue grimpe à 88, contre 26 lors de ses deux saisons autrichiennes. Sa distance à haute intensité culmine à 99, ses courses à haute intensité à 89. Un basculement presque total : Ballo a sacrifié une partie de son impact offensif pour devenir un athlète nettement plus complet, capable de courir et presser bien plus qu'auparavant. Le repositionnement tactique observé à Millwall, avec un rôle davantage porté sur le travail défensif (87 sur les duels défensifs disputés, 48 sur les interceptions), explique en grande partie cette bascule.

Ce que dit la projection pour l'ASSE

Le rapport Data'Scout reste prudent sur cette signature, avec une compatibilité estimée à 55 sur 100, qualifiée de pari risqué. Le style de jeu ressort comme le principal point de vigilance, jugé très différent de celui pratiqué à Millwall, promettant un vrai temps d'adaptation. Mais quel est le style de jeu de l'ASSE qui vient de changer de coach ? Le rapport souligne qu'à 24 ans, sa marge de progression reste réelle, et que sur le plan physique, il arriverait avec des standards supérieurs à ceux de l'effectif stéphanois.

Dans le classement au poste projeté à l'ASSE, Ballo pointe en 5ᵉ position avec une note de 56, juste derrière... Zuriko Davitashvili lui-même (60), l'homme qu'il est censé remplacer. Aucun joueur de l'effectif ne présente un profil vraiment comparable au sien, ce qui pourrait justement constituer un atout pour apporter une palette différente sur le front de l'attaque stéphanoise.

ASSE : Une certitude immédiate ou un pari ?

Entre un profil de finisseur lors de sa meilleure saison autrichienne, une saison de transition compliquée offensivement à Millwall, et une montée en puissance physique désormais indéniable, Thierno Ballo arrive à l'ASSE avec un profil hybride, difficile à cerner d'un simple coup d'œil.

Le défi pour Ian Cathro sera de retrouver la version la plus efficace de son nouvel ailier, celle capable d'allier la percussion de ses débuts à Wolfsberger et la générosité athlétique acquise en Angleterre. Un mariage qui, sur le papier, pourrait faire des étincelles s'il trouve son équilibre en Ligue 2. Reste à voir combien de temps il faudra à l'Autrichien pour s'approprier son nouveau rôle, loin des standards qu'il a connus jusqu'ici.

Source : Data'Scout